von sk

Das Infektionsgeschehen im Schwarzwald-Baar-Kreis entspannt sich weiter: Nach Angaben des Gesundheitsamts vom Dienstag wurden 91 weitere Genesungen gemeldet. Insgesamt sind bislang 8719 Personen genesen.

9379 haben sich im Landkreis bisher mit dem Coronavirus infiziert; 198 sind an den Folgen einer Infektion gestorben. Neu gemeldet wurden dem Gesundheitsamt drei Fälle. Aktuell gelten 462 Personen im Kreis als infiziert, 88 weniger als am Montag.

324 mit Mutation

Mit Stand zum Montag, 17. Mai, wurden 2.173 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 462 Infizierten sind 324 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 18. Mai 53 am Coronavirus erkrankte Personen.

53 Abstriche genommen

Im zentralen Abstrichzentrum an der Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Montag von 53 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen. Das Abstrichzentrum hat am Mittwoch wieder von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Die Schnelltestzentren in Villingen und Schwenningen haben täglich außer sonntags geöffnet, die Terminbuchung erfolgt online.