von sk

Die Coronazahlen im Landkreis sind weiter im Sinkflug: Das Gesundheitsamt meldet am Freitag keine weiteren Neuinfektionen. Insgesamt haben 9730 Menschen eine Infektion überstanden, 16 mehr als am Vortag. Bestätigt wurden bislang 9974 Fälle. Darin sind 207 Todesfälle und die genesenen Fälle enthalten. Aktuell sind im Kreis noch 37 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 16 weniger als am Donnerstag.

Mit Stand zum Donnerstag, 24. Juni, wurden 2.626 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 37 Infizierten sind 29 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am zehn am Coronavirus erkrankte Personen.

Abstrichzentrum geöffnet

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg an der Schwenninger Hallerhöhe (Brandenburger Ring 150) für symptomlose Personen hat dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr geöffnet.

Mit Symptomen zum Hausarzt

Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.