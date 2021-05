von der SK-Redaktion

Am vergangenen Sonntag, 2. Mai, hatte das Gesundheitsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis die bislang höchste Sieben-Tages-Inzidenz vermeldet. Sie lag bei 279,1. Die gute Nachricht: Seither ist der Wert stetig gesunken. Die schlechte Nachricht: Mit aktuell 262,1 er noch immer höher, als an den allermeisten anderen Tagen seit Beginn der Pandemie. Nur an vier Tagen wies der Kreis bislang eine höhere Inzidenz auf.

Insgesamt haben sich bislang 8851 Menschen im Kreis mit Covid-19 angesteckt. Das sind laut Landratsamt 155 Fälle mehr als am Vortag. Als genesen gelten 7724 Personen, ein Plus von 72. Derzeit sind 932 Menschen und damit 83 mehr als vor 24 Stunden nachweislich mit Corona infiziert. Positiv: Im Vergleich zum Vortag ist kein weiterer Mensch wegen Corona verstorben, die Zahl liegt aktuell bei 195. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum werden derzeit 54 Covid-Patienten stationär behandelt.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Mit Stand zum Mittwoch wurden laut Landratsamt 1684 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 849 an Covid-19 Infizierten sind 541 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.