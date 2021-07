von sk

Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag einen weiteren genesenen Fall. Außerdem gab es keine Neuinfektion. Somit sinkt die Zahl der Corona-Infizierten um einen Fall auf jetzt 17.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Schwarzwald-Baar-Kreis exakt 10 000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, 211 sind an den Folgen einer Infektion gestorben.

Neun Mutationsfälle

Mit Stand zum Mittwoch, 7. Juli, wurden 2.642 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 17 Infizierten sind neun Fälle mit einer Mutation nachgewiesen, darunter keine Delta-Variante.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Donnerstag noch zwei am Coronavirus erkrankte Personen.

Mit Symptomen zum Hausarzt

Das Abstrichzentrum an der Schwenninger Hallerhöhe wurde geschlossen. Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit.