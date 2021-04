von sk

Die Mutationen des Coronavoirus breiten sich auch im Landkreis weiter aus. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind von den aktuell 297 Infizierten sind 234 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handle es sich um die britische Variante B1.1.7.

Am Dienstag, 13. April, wurden 6636 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind, ein Plus von 39 Fällen zum Vortag. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 7117, das sind 16 mehr als am Montag. Die genesenen Fälle sowie 184 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag 47 am Coronavirus erkrankte Personen.

247 Abstriche genommen

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Montag, 12. April, von 247 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen.