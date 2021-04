von sk

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Dienstag, 20. April, wurden 6827 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 33 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 7485, das sind zehn mehr als am Montag.

Die genesenen Fälle sowie die bislang 190 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 468 Personen, das sind 23 Fälle weniger als am Vortag.

333 nachgewiesene Mutationen

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Mit Stand zum Montag, 19. April, wurden 836 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 468 Infizierten im Kreis sind 333 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 20. April 54 am Coronavirus erkrankte Personen.

342 Abstriche genommen

Im zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Montag von 342 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen. Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721/ 913-7670 geschaltet. Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@lrasbk.de gestellt werden. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721/913-7190 geschalten. Mail: gesundheitsamt@lrasbk.de. Die Hotlines sind wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.