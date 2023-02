Die Umweltzone in Schramberg wird am 1. März aufgehoben. Dies teilt das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mit. Die Stadt Schramberg hat bereits mitgeteilt, dass Tempo 30 aus Lärmschutzgründen dennoch weiterhin gelte.

Deutliche Rückgänge festgestellt

Die Luftqualität in Schramberg hat sich laut dem Regierungspräsidium (RP) in den letzten Jahren erfreulich verbessert. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO 2 ) von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter (Jahresmittelwert) wurde in Schramberg im Jahr 2016 erstmals erreicht.

Seit 2017 werde der NO 2 -Grenzwert unterschritten und die Jahresmittelwerte seien kontinuierlich bis auf 25 Mikrogramm pro Kubikmeter im Jahr 2022 zurückgegangen. Daher könne mit der zweiten, aktuell vorliegenden Fortschreibung des Luftreinhalteplans unter anderem die Umweltzone Schramberg aufgehoben werden, heißt es aus dem RP.

Die Umweltzone in Schramberg läuft jetzt aus, doch die Stadt wird Tempo 30 für die Verkehrsteilnehmer in diesem Bereich weiterhin beibehalten.

Das Regierungspräsidium folgt damit den Vorgaben des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg, das auf die Verbesserung der Luftqualität im ganzen Land reagiert und die Voraussetzungen für die Aufhebung von Umweltzonen festgelegt hat. Damit dürfen nun wieder Autos mit höherem Schadstoffausstoß durch diese Zone fahren. Auch in mehreren anderen Städten im Land werden Umweltzonen zum 1. März aufgehoben.

Was ist eine Umweltzone? Eine Umweltzone ist ein geographisch definiertes Gebiet – meist in städtischen Ballungsräumen –, in dem der Betrieb nicht als schadstoffarm gekennzeichneter Kraftfahrzeuge verboten ist, was der Verbesserung der lokalen Luftqualität dienen soll.

In Schramberg könnte aufgrund dieser Aufhebung auch die Tempo 30-Regelung auf der Oberndorfer Straße, die bisher Bestandteil des Luftreinhalteplans war, künftig entfallen. Die Stadt hat aber bereits beschlossen, die Tempo-30-Regelung beizubehalten: Aus Lärmschutzgründen.

Blick vom Sulgen auf die Stadt Schramberg, oben auf dem Berg im Hintergrund die Burgruine Hohenschramberg. Die Luftqualität in der Stadt hat sich Messungen zufolge deutlich verbessert. | Bild: Stadt Schramberg/Hannes Herrmann

Luftreinhalteplan wird fortgeschrieben

Die Inhalte der zweiten Fortschreibung des seien im Detail dem Luftreinhalteplan zu entnehmen. Dieser liegt von Montag, 27. Februar bis einschließlich Montag, 13. März bei der Stadt Schramberg sowie beim Regierungspräsidium Freiburg zur Einsicht der Bürger während der Dienststunden aus. Weiter ist der Plan in diesem Zeitraum auf der Internetseite des Regierungspräsidiums Freiburg (unter www.rp-freiburg.de) in der Rubrik „Bekanntmachungen“ einsehbar.

Ursachen: Tempo 30 und schadstoffreduzierte Autos

„Dass sich die Luftqualität in den letzten Jahren in Schramberg verbessert hat, ist sehr erfreulich“, betonte der Pressesprecher der Stadt, Hannes Herrmann. Nach Einschätzung der Stadt ist dies vermutlich auf die Tempo-30-Regelung sowie im Allgemeinen auf modernere Fahrzeugflotten zurückzuführen.