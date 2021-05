Am zweiten Tag in Folge sinkt die Zahl der aktuell an Corona infizierten Menschen im Kreis auf jetzt 779, das ist ein Rückgang von 73 Fällen zum Vortag. Die Zahl der bestätigten Fälle liegt bei 8570, das sind 17 mehr als am Tag zuvor. Als genesen gelten 7596 Menschen, hier verzeichnet das Gesundheitsamt eine Zunahme von 90 Fällen. Keine Änderung gibt es bei der Zahl der Toten: Seit Beginn der Pandemie sind 195 Menschen im Kreis an oder mit Corona gestorben.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. In Baden-Württemberg sind diese Mutationen seit Dezember mit ansteigender Tendenz nachweisbar. Mit Stand zum Montag, 3. Mai wurden 1536 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 779 an Covid-19 Infizierten sind 472 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Dienstag, 4. Mai 69 am Coronavirus erkrankte Personen, zwölf von ihnen müssen auf der Intensivstation behandelt werden.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in VS-Schwenningen wurde am Montag, 3. Mai von 168 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen.

So sieht die Lage in den einzelnen Gemeinden im Kreis aus: