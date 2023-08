Wenn das markante Tannenzapfen-Kunstwerk neben der Rothaus-Brauerei bei Grafenhausen erreicht ist, dann befindet sich der Schlühuwanapark in unmittelbarer Nähe. Mitte im Wald liegt der Schlüchtsee-Hüsli-Wald-Natur-Park, kurz Schlühuwana.

Auf einem rund 2,6 Kilometer langen Rundweg gibt es dabei allerlei Interaktives im Wald zu entdecken. Gesäumt ist der Pfad von ulkigen Figuren, die aus Sturmholz geschnitzt und geschlagen wurden. Drachen, rauchende Stämme oder eine Schwarzwälder Version der japanischen Anime-Figur Totoro finden sich neben vielen anderen.

Viel zum Ausprobieren

Neben einem Barfußpfad gibt es ein Waldxylophon, bei dem jedes Hölzchen einen anderen Ton von sich gibt. An weiteren Station können Wagemutige ihre körperlichen Fähigkeiten mit denen der Tierwelt vergleichen: In einer Tiersprunggrube lässt sich die Sprungkraft mit jener der Waldbewohner vergleichen. Schaffe ich den Sprung eines Eichhörnchens?

Die achtjährige Merle erkundet einen hölzernen Drachen am Eingang des Schlühuwanaparks. | Bild: Simon, Guy

Nach einem Baumtelefon folgt der Pirschpfad, der durchs Gestrüpp führt. Das ist kein einfacher langweiliger Weg, denn es gilt, die Augen offen zu halten. Irgendwo hat sich ein Wildschwein versteckt, das nicht einfach zu entdecken ist. Die Suche animiert nicht nur Kinder, die gut versteckten Tierfiguren aufzuspüren.

Kühles Bad im Schlüchtsee

Der Weg mündet schließlich weiter unten im Gelände beim Schlüchtsee. Wer möchte, kann hier abkürzen und den Weg zurück über den Rundweg nehmen – oder er geht weiter geradeaus, dann führt die Strecke rund um den Schlüchtsee. Für eine Vesperpause bietet sich dabei etwa ein Steg mit Sitzgelegenheit an – oder, auf der anderen Seeseite – ein Strandbad Kiosk. Dort gibt es neben Getränken, Wurstsalat, Pizza, Baguette und Flammkuchen auch Eiscreme zur Abkühlung.

Ulkige Gnome und Waldgeister säumen den Erlebnispfad bis hin zum See. | Bild: Simon, Guy

Dazu bietet sich natürlich auch ein Bad im See an. Teilweise ist dort auch eine aufblasbare Schwimminsel unterwegs. Immer sonntags und an Feiertagen kann beim Kiosk an einem Buffet gefrühstückt werden. Hierfür sollte allerdings vorab reserviert werden.

Für eine Besuch sind neben Schwimmsachen auch festes Schuhwerk und lange Beinkleidung zu empfehlen. Mit geländefähigem Kinderwagen oder Sportbuggy ist die Strecke machbar – aber sicher sehr anstrengend, gilt es doch hin und wieder über Wurzelwerk und Steine zu steigen. Das Beste allerdings: Die Begehung des Parks und auch das Baden im Schlüchtsee kosten nichts.