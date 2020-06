Das Schwarzwälder Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach bietet noch bis einschließlich Sonntag, 14. Juni, ein Pfingstferienprogramm für Familien an. Auf dem Programm stehen tägliche Mitmachaktionen wie das Nähen von Kräuterkissen oder das Bauen von Kreiseln. Die Teilnehmerzahl beim Ferienprogramm ist coronabedingt auf fünf Werkeinheiten beschränkt, gewechselt wird immer zur vollen Stunde zwischen 11 und 16 Uhr.. Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung unter Telefon 0 78 31/93 56 0 oder info@vogtsbauernhof.de möglich. Es sind noch Plätze frei.

Kinder, die einen bemalten Stein für die Kette vom Eingang bis zum Vogtsbauernhof mitbringen, erhalten einen Eisgutschein.

Bis Ferienende gilt auch noch die Steinketten-Aktion des Vogtsbauernhofs. Die Kinder der Region sind dazu aufgerufen, eine Steinkette mit bemalten Steinen vom Eingangsgebäude bis zum Vogtsbauernhof zu legen. Jedes Kind, das seinen gestalteten Stein beim Eintritt an der Kasse vorzeigt und damit den Weg zum Vogtsbauernhof schmückt, erhält einen Gutschein für ein Eis am Kiosk beim Erlebnisspielplatz oder beim Wasserspielplatz.

Drei Programme für kleine Gruppen

Für die Besucher, die das Freilichtmuseum exklusiv in einer Führung erkunden möchten, hat das Museumsteam drei Gruppenprogramme entwickelt, die während der ganzen Saison gebucht werden können. So können sich Kleingruppen bis zu 15 Personen eine Stunde lang durch das Museum begleiten lassen. Dies ist in Form einer allgemeinen Führung über das Gelände, einer unterhaltsamen Rätselführung für Erwachsene oder einer speziellen Führung für Kinder, in der die Museumstiere besucht werden, möglich.