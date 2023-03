Schwarzwald-Baar-Kreis vor 1 Stunde

Ärztestreik am Schwarzwald-Baar-Klinikum: So fällt die Bilanz aus

Mit Arbeitsniederlegungen sollten auch Klinikärzte in Villingen-Schwenningen und Donaueschingen am 30. März ihre Lohnforderungen in der Tarifrunde unterstreichen. Wie spürbar ist die Aktion für Patienten gewesen?