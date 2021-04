Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist an drei Tagen in Folge der Sieben-Tages-Inzidenzwert von 165 überschritten worden. Wie bereits berichtet, findet in Schulen ab Montag, 26. April, wieder Fernunterricht statt und Kindertageseinrichtungen sind geschlossen. Das Landratsamt hat in einer öffentlichen Bekanntmachung erklärt, dass eben ab Montag die Maßnahmen der Notbremse des Bundes im Schwarzwald-Baar-Kreis gelten. Das Land Baden-Württemberg habe die Corona-Verordnung des Landes an die Regelungen des Bundes angepasst. In der Landesverordnung ist geregelt, dass Abschlussklassen und Förderschulen wiederum Ausnahmen bilden und hier auch weiterhin Präsenzunterricht stattfindet sowie eine Notbetreuung in den Schulen und Kindertageseinrichtungen angeboten wird.