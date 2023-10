Auf der Autobahn 81 werden die Schutzplanken zwischen Villingen-Schwenningen und Geisingen erneuert. Das teilt die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest mit. Die Arbeiten sind laut Mitteilung vom 9. Oktober bis voraussichtlich 30. November geplant.

Erneuert werden demnach die Schutzplanken im Mittelstreifen der A81 zur Verbesserung der Verkehrssicherheit. Die Erneuerung zwischen den Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Geisingen soll in drei Abschnitten auf einer Länge von insgesamt sechs Kilometern erfolgen.

Im Bereich der Anschlussstelle Tuningen und des Autobahndreiecks Bad Dürrheim stehe dabei dem Verkehr zeitweise nur jeweils ein Fahrstreifen je Fahrtrichtung zur Verfügung.

Nächtliche Vollsperrung in Richtung Stuttgart

Bereits in den Tagen davor kommt es zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb zu einer Vollsperrung. Im Zuge der Erweiterung der A81 finden dort am zweiten Oktoberwochenende Arbeiten an der neuen Brücke zwischen Böblingen und Sindelfingen statt. Aus diesem Grund wird die Autobahn in den Nächten vom 6. bis 8. Oktober in diesem Bereich voll gesperrt.