Schon seit 30 Jahren lassen sie ihre Kunst hören, die eher auf sensible Ohren ausgerichtet ist: die Flötistin Reinhilde Klinghoff-Kühn und ihr Ehemann, der Gitarrist Werner Klinghoff.

Das in Trossingen heimische Klinghoff-Duo vollendet in diesem Jahr das dritte Jahrzehnt seiner abwechslungsreichen Konzerttätigkeit. 2019 stehen dafür 47 Termine im Kalender – eine ganze Menge über das jeweils zweitägige Unterrichtspensum an verschiedenen Musikschulen hinaus.