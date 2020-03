Schwarzwald-Baar vor 1 Stunde

Klinikum in Villingen-Schwenningen richtet Corona-Ambulanz ein

In begründeten Fällen nehmen Ärzte ab Montag am Schwarzwald-Baar-Klinikum Villingen-Schwenningen Abstriche. Getestet werden nur Patienten, die als Verdachtsfall gelten. Dazu gehören Menschen, die Symptome zeigen und Kontakt mit einer infizierten Person hatten oder sich in einem Risikogebiet aufhielten.