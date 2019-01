Schwarzwald-Baar – Von Wintersportlern und Skiliftbetreibern wurde er sehnsüchtig erwartet. Jetzt ist er endlich da, der Schnee. Die Skigebiete in den Höhenlagen des Schwarzwald-Baar-Kreises sind bereits in Betrieb oder öffnen in den nächsten Tagen.

Am Winterberglift in Oberkirnach ist Ewald Bähr gestern Nachmittag in die Saison gestartet und reicht den ersten Liftgästen den Bügel. Bilder: Roland Sprich | Bild: Sprich, Roland

Wir haben den Überblick, welche Skilifte und Langlaufloipen bereits geöffnet haben oder in den nächsten Tagen in die Saison starten:

Villingen-Schwenningen Der Winter kann es doch noch: 14 Zentimeter Neuschnee in VS Das könnte Sie auch interessieren