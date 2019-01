von SK

Die St. Georgener Skilifte können nach dem Wintereinbruch am Mittwoch in die neue Saison starten. Der Lift am Winterberg öffnete bereits am Mittwoch.

Am Kesselberg können Skifahrer ab dem Donnerstag starte. Am Freitag sollen die Lifte am Schlossberg, Oberer Schlossberg und der Brigachlift folgen. Geöffnet ist jeweils ab 13.30 Uhr, wie das Ferienland mitteilt.

Schwarzwald-Baar Jetzt startet der große Ski-Spaß im ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis Das könnte Sie auch interessieren

Villingen-Schwenningen Winterimpressionen aus Villingen-Schwenningen und Umgebung Das könnte Sie auch interessieren