Unermüdlich! Unverwüstlich! Diese Eigenschaften schienen in den Genen der Mundelfinger Dorfcomedy-Bühne „Am-Vieh-Theater“ zu liegen. Sorgten für eine unendliche Erfolgsgeschichte: Seit 1997 spielten die Wochenend-Komödianten ausverkaufte Vorstellungen. Niemals stellten ihnen Ausfälle, Unpässlichkeiten oder Termin-Kollisionen ein Bein bei der Realisierung gefasster Pläne. Und nie entlud sich die leidenschaftliche Freude der Akteure am Bühnenspaß oder verging den Fans der Genießer-Appetit.

Doch dann kam der Herbst 2018. Plötzlich laborierte der Zimmermann Hans Kindler an einer Herzmuskelentzündung und der Glaser Peter Kuhrt konnte einen OP-Eingriff nicht verschieben. Und weil Gesundheit vorgeht, wurden die vier noch ausstehenden Aufführungen vom 9., 10., 16. und 17. November abgesagt.

Ein Jahr lang war ungewiss, ob und wann es in der Mundelfinger Kult-Bühne weitergeht. Doch jetzt ist klar: Das Am-Vieh-Theater hat eine Zukunft. Und die Gültigkeit der bereits in den Händen der Besucher liegenden Karten ist auf neue Vorstellungstermine kopiert. Wer Tickets für den 8. November 2018 besitzt, kann am 18. Oktober kommen, für den 10. November 2018 ist der Ersatztermin am 19. Oktober, für den 16. November 2018 der 25. Oktober und für den 17. November 2018 der 26. Oktober.

Herbstliche Endzeitstimmung kommt aber im Mundelfinger Erlebnispark skurril-lustiger Unterhaltung auch bei diesen vier Ersatzvorstellungen des aktuellen Programms „Kaunt Daun“ nicht auf. Denn während in der Vergangenheit nach zwei Jahren und vier Staffeln das Programm vom Spielplan genommen wurde, lädt die Bühne diesmal zwanzig weitere Vorstellungen, also zwei Spielstaffeln im jetzigen Herbst und Frühling 2020, nach. Zwischen dem 8. und dem 30. November 2019 und vom 17. April bis 23. Mai des kommenden Jahres öffnet sich der Vorhang weitere zwanzig Mal zu „Kaunt Daun“. Alle 3000 Tickets dafür gibt es am Tag der Deutschen Einheit, 3. Oktober, ab 13 Uhr beim Kreiserntedankfest in Mundelfingen.