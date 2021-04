Auch am Wochenanfang setzt sich der Trend der vergangenen Tage fort: Die Coronazahlen im Kreis steigen. Das Gesundheitsamt meldet am Montag, 19. April, 491 Personen, die aktuell mit Covid-19 infiziert sind, das sind sechs mehr als noch am Vortag. 6794 Fälle wurden gemeldet, die bereits wieder gesund sind, auch hier gibt es eine Zunahme von 32 Fällen. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 7475 (plus 38 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 190 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten.

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Mit Stand zum Sonntag, 18. April wurden 812 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 491 an COVID-19 Infizierten sind 334 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7, so das Gesundheitsamt. Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Montag, 19. April 54 am Coronavirus erkrankte Personen.

Von den bisher bestätigten Fällen wurden folgende Zahlen in den Städten und Gemeinden des Landkreises gemeldet: