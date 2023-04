Zum bundesweiten Einheitspreis von 49 Euro pro Monat überall in Deutschland den öffentlichen Nahverkehr nutzen dürfen: Das ist das große Versprechen des neuen Deutschlandtickets. Ab 1. Mai kann man das Abo nutzen – egal ob Busse, Straßen-, Stadt- oder U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresszüge.

Im Detail haben die Verkehrsverbünde aber zum Teil unterschiedliche Regelungen getroffen. Der SÜDKURIER hat dazu nachgefragt bei Michael Podolski, Geschäftsführer des Zweckverbands Verkehrsverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg. Der Move-Tarif des Verbundes gilt in den drei Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen.

Wann und wo bekommt man das 49-Euro-Ticket in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg?

„Seit dem 3. April kann man das Move Deutschland-Ticket online unter www.mein-move.de vorbestellen. Eine Bestellung auch mit dem normalen Bestellformular möglich, das ebenfalls auf der Homepage zur Verfügung steht und in den KundenCentern ausliegt“, teilt Podolski mit. Die Ticketausgabe folge dann zum 1. Mai über die D-Ticket-App als Barcode. „Alternativ bieten wir das neue Deutschland-Ticket auch in digitaler Form auf unserer Move AboCard an, falls die Kunden kein Smartphone nutzen oder das Deutschland-Ticket lieber auf einer Chipkarte nutzen möchten“, so Podolski.

Was tun, wenn man bereits ein Abo bei Move hat?

Abokunden können unkompliziert wechseln, verspricht Podolski. Eine Kündigung sei nicht notwendig: „Einfach online unter www.mein-move.de das Deutschlandticket bestellen.“

Wie viel Geld spare ich mit dem Deutschlandticket?

Die AboCard Erwachsener kostet 40,60 Euro im Monat, ist damit rund acht Euro günstiger als das Deutschlandticket und im gesamten Move-Verbundgebiet gültig. Inhaber einer Move AboCard Erwachsener sparen daher im Vergleich zum Deutschlandticket. Wer bisher ein Abo eines Übergangstarifs zu einem benachbarten Verkehrsverbund hat, kann mit dem Deutschlandticket künftig sparen. Zum Vergleich: Der Abo im Übergangstarif VHB-Move (Verkehrsverbund Hegau-Bodensee und Move) beginnt ab 79,90 Euro pro Monat und ein Abo im Übergangstarif Move-VGF (Freudenstadt) beginnt ab 55 Euro pro Monat. „Inhaber eines Deutschlandtickets benötigen zudem keine dazu buchbaren Anschlusstickets wie zum Beispiel das Anschlussticket badisch 24 für 22 Euro mehr“, erklärt der Verbund-Geschäftsführer.

Kann ich weitere Personen oder Hunde mitnehmen?

„Grundsätzlich ist die Mitnahme weiterer Personen nicht möglich. Die Mitnahme von Kindern bis zum vollendeten 6. Lebensjahr ist jedoch zulässig“, erläutert der Verkehrsverbund-Geschäftsführer. Eine kostenlose Hundemitnahme dagegen sei im Deutschlandticket nicht enthalten.

Kann ich Fahrräder mitnehmen?

Grundsätzlich ist beim Deutschland-Ticket keine Fahrradmitnahme im Ticket enthalten, so Michael Podolski. Im Move-Verbundgebiet gilt grundsätzlich: „Für die Beförderung von Fahrrädern ist je Fahrrad und Fahrt ein Fahrradticket erforderlich.“ Ausgenommen hiervon seien zusammengefaltete Fahrräder, die wie Handgepäck in den Fahrzeugen untergebracht werden können. Ist die Mitnahme auf Teilstrecken nicht möglich, so bestehe kein Anspruch auf anteilige Erstattung des Beförderungsentgelts. Doch in der Praxis darf man Fahrräder außer in morgendlichen Stoßzeiten fast immer gratis mitnehmen: „In Zügen erfolgt die Fahrradmitnahme montags bis freitags vor 6 Uhr und ab 9 Uhr kostenlos. An Samstagen, Sonn- und Feiertagen ist sie in Zügen ganztägig kostenlos“, so Podolski.

Kann ich auch in der 1. Klasse fahren?

Um die 1. Klasse mit dem Deutschlandticket innerhalb Baden-Württembergs nutzen zu können, wird es ein 1.-Klasse-Zusatzticket zum Preis von 49 Euro angeboten. Dieses ist nur in Verbindung mit einem gültigen Deutschlandticket gültig. Somit muss der Fahrgast für die 1. Klasse 98 Euro bezahlen (49 Euro für Deutschlandticket plus 49 Euro für 1.-Klasse-Zusatzticket). Es handelt sich hierbei um zwei separate Fahrscheine, so Podolski. Der Inhaber des Deutschlandtickets mit 1.-Klasse-Zusatzticket kann damit die 1. Klasse in allen Nahverkehrsmitteln in den Verkehrsverbünden und verbundgrenzenüberschreitend in Baden-Württemberg nutzen.

Auf welchen Strecken von Move gilt das Ticket nicht?

Das Move-Deutschlandticket ist in Zügen der DB Fernverkehr (IC/ICE) zwar nicht gültig. Auf der Gäubahnstrecke Singen-Rottweil-Stuttgart könnte sich das aber noch ändern. „Über die Anerkennung des Deutschlandtickets in der Gäubahn verhandeln derzeit noch das Land mit der DB Fernverkehr“, erläutert Podolski. Das Verkehrsministerium und die Bahn streben demnach an, dass das Deutschlandticket in den IC-Zügen der Tarifanerkennung wie die anderen Nahverkehrstickets auch auf der Gäubahn genutzt werden kann. „Der Move-Verkehrsverbund ist zuversichtlich, dass wie bereits beim 9-Euro-Ticket im Sinne der Fahrgäste eine Lösung gefunden wird“, schreibt Podolski.