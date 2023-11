Der FC Kappel feierte am Wochenende in der Eschachhalle seine Halloween-Party. Und etwa 500 Gäste ließen es sich nicht nehmen, dabei zu sein und sich auch gemäß dem Motto „Allgäu Power – Nacht in Tracht“ zu kleiden. Ein besonderes Zugpferd war auch in diesem Jahr die Partyband Allgäu Power, die vom ersten Moment an für mitreißende Stimmung sorgte.

Mit traditionellen Instrumenten mache man seit Jahren Musik, die ankomme und mitreiße, erklärte Bandleader Reiner Kreit. Nicht nur Mitglieder und Anhänger des Vereins sangen und tanzten, sondern auch Vereine und Stammtische aus der Umgebung, die man herzlich eingeladen hatte, waren gekommen, um mit dem FC Kappel zu feiern. „Wir sind zufrieden mit dem Festverlauf“, resümierte Christoph Schwarzeit, der beim Verein für die Organisation des Festes verantwortlich zeichnet. Zwar habe man in Zeiten vor Corona deutlich mehr Gäste begrüßen können und das finanzielle Ergebnis sei damals deutlich besser gewesen, aber man lege finanziell nicht drauf und die reine Imagepflege sei auch wichtig. Deshalb bedankte er sich bei den sechs Mitorganisatoren und den vielen Helfern, die einen solchen Abend erst möglich machten. „Wir kommen gern nach Niedereschach“, bestätigt Reiner Kreit. Das Publikum orientiere sich am Motto des Abends. Und so beherrschten Krachlederne und Dirndl die Szene. Auch ein paar Monster, Hexen und Geister waren gekommen, um ihre Halloween-Nacht zu feiern.