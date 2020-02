von Gerd Jerger

Ein weiteres millionenschweres Anbau- und Sanierungsprojekt an der Gemeinschaftsschule Eschach-Neckar steht in den Startlöchern. In der jüngsten Gemeinderatssitzung stellten Fee Möhrle und ihr Vater Karl-Peter von der mit den Planungen beauftragten Arbeitsgemeinschaft MoRe Architekten aus Freiburg den Entwurf zur Erweiterung vor. Vorgesehen sind drei Klassenräume, außerdem enthalten eine Analyse, Optimierung und Maßnahmen zur Barrierefreiheit. Maßnahmen, Termine und Kosten wurden den Räten präsentiert.

Rektor Peter Singer und Konrektor Rainer Morschl im naturwissenschaftlichen Fachraum, für den die Gemeinde Niedereschach über 400 000 Euro investiert hat. Ein weiteres millionenschweres Anbau- und Sanierungsprojekt steht bereits in den Startlöchern.