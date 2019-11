von Wilhelm Bartler

Aus allen Nähten platzte am Samstagabend die Eschachhalle in Niedereschach beim Auftritt der Band Allgäu Power. Über 1400 Besucher feierten bei der „Nacht in Tracht- Halloween-Party“ des FC Kappel.

