von Cornelia Putschbach

Eine kleine Abordnung der Narrenzunft Mönchweiler gestaltet ein gerne gesehenes fastnachtliches Alternativprogramm. In Begleitung eines Schelbmulers und eines Mähl-Bolle überreichte Tatjana Kretschmer . Dem Geschäftsführer der Nachsorgeklinik Tannheim , Thomas Müller, eine Spende in Höhe von 500 Euro. Weil die Zunft in diesem Jahr nicht aktiv sein kann, beschloss man rund ein Drittel der diesjährigen Mitgliedsbeiträge fasnetlich verpackt in einem Geschenkkorb, randvoll mit Malzer, Gummibärchen und Schokotäfelchen gefüllt, an die Klinikleitung zu übergeben.