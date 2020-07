von Cornelia Putschbach

Der Name Zeyko wird schon bald komplett von der imposanten Immobilie im Gewerbegebiet Egert in Mönchweiler verschwunden sein. Nach der wiederholten Insolvenz des Küchenbauers und der damit letztlich verbundenen Geschäftsaufgabe entsteht auf dem Areal ein Gewerbepark, der den Namen „Gewerbepark am Fohrenwald“ tragen wird. Die Flächen sind begehrt. Unter anderen möchte schon bald die Gütenbacher Firma Rena Technologies einziehen.

Auszug ist in vollem Gang: Noch sind in der rund 29 000 Quadratmeter großen Produktionshalle die Aufräumarbeiten nach dem Auszug von Zeyko im Gange. Nach der Versteigerung des beweglichen Vermögens blieb aus der Insolvenz allerlei in der Halle zurück, das nun vom bisherigen Eigentümer entsorgt werden muss.

