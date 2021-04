Traditionell ist der 1. Mai in Löffingen von zahlreichen Veranstaltungen geprägt, die aufgrund der Corona Pandemie in diesem Jahr nicht werden stattfinden können. Lediglich der Gedenkgottesdienst anlässlich des 100-jährigen Jubiläums der Baugenossenschaft mit Erzbischof Stefan Burger, Erzabt Tutilo Burger und Dekan Johannes Kienzler findet am 1. Mai abends um 19 Uhr in der Stadtkirche statt. Der Großvater der beiden Burger-Brüder war Gründungsvorsitzender der Baugenossenschaft.

Die Löffinger Wallfahrt hat das Baarstädtchen seit Ende des 18. Jahrhunderts geprägt. An Sonn- und Feiertagen zählte man rund 1000 Pilger. Zwar ist man heute weit von diesen Zahlen entfernt, doch die Löffinger Wallfahrt hat bis heute Bestand. Traditionell wird diese am 1. Mai durch den Wallfahrtsgottesdienst eröffnet. Diesem schließt sich üblicherweise die Fahrzeugweihe an mit Fahrzeugen, die selbst von der Baar und dem Schwarzwald nach Löffingen gebracht werden. Aufgrund der derzeitigen Situation wird man sowohl auf den Eröffnungsgottesdienst als auch auf die Fahrzeugweihe heuer verzichten. Damit setzt die Löffinger Kirchengemeinde ein Zeichen und zeigt sich solidarisch mit all denen, die ihre Veranstaltungen aussetzen müssen.

So ist es dieses Jahr das Frühlingsfest der Hexen, welches in unmittelbarer Nähe der Wallfahrtskirche Schneekreuz stattfinden sollte. 1998 wurde es als Einweihungsfest für den erworben Geräteschuppen durchgeführt und mutierte sogleich zu einem Publikumsmagnet, sodass es üblicherweise alle zwei Jahre durchgeführt wird. Doch heuer bleibt der liebevoll geschmückte Schuppen leer, die Bühne der Live- Bands verweist und auch die Hexenküche bleibt kalt.

Geschlossen bleibt auch das Löffinger Rathaus. Hier war ursprünglich die Gemeinschaftsausstellung des Löffinger Kunstvereins geplant: ein interessanter baukunsthistorischer Ort, um Kunstwerke verschiedener Genres zu präsentieren. Doch auch dieser Kunstgenuss muss verschoben werden. Auch das musikalische Maiwecken vom Musikverein verschiedener Ösch-Musikvereine wurde abgesagt.