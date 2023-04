Am 23. April besetzen die Königsfelder bei ihrer Bürgermeisterwahl den Posten des Rathauschefs für die nächsten acht Jahre. Fritz Link kandidiert erneut, der 60-jährige Rathaus-Chef will es noch einmal wissen und tritt erneut an. Er blickt auf eine 24-jährige Amtszeit zurück. Auf dem Stimmzettel steht auch der Name von Fatih Cicek.

Fritz Link will in eine vierte Amtsperiode als Königsfelder Bürgermeister gehen. | Bild: Werner Müller

Er bewarb sich zwei Stunden vor Abgabeschluss am Montag, 27. März, nachdem er seine Kandidatur in Bodman-Ludwigshafen am selben Tag zurückgezogen hatte. Zuvor bemühte sich Cicek in Gaienhofen und in Amtzell um ein Bürgermeistermandat, kam aber nie auch nur annähernd an die Vier-Prozent-Marke heran bei den Abstimmungen.

Fatih Cicek – hier bei der Abgabe der Bewerbung – ist der einzige Gegenkandidat zum Amtinhaber. | Bild: Fatih Cicek

Die SÜDKURIER-Redaktion hat Fritz Link und Fatih Cicek zu ihrem Wahlpodium eingeladen. Fritz Link hat seine Teilnahme umgehend zugesagt. Fatih Cicek sagte am Donnerstag, 6. April, seine Teilnahme an der Veranstaltung ab. Er begründete dies mit einer mehrtägigen Urlaubsreise, die er seit längerem geplant habe.

Die Redaktion wird nun ausführlich mit Fritz Link debattieren und die spannende Frage erörtern, wie sein Angebot an die Wähler zur Weiterentwicklung der Gemeinde aussieht.

Die Gemeinde selbst hat sich am Mittwochabend dazu entschlossen, keine eigene Kandidatenvorstellung abzuhalten. Verwiesen wurde im Gemeinderat auf das SÜDKURIER-Podium. Der Beschluss des Gremiums hierzu fiel einstimmig aus.

Kandidaten auf dem Prüfstand

Wer Bürgermeister werden will, der muss sich auf den Zahn fühlen lassen. Deshalb findet die Veranstaltung in jedem Falle statt und zwar am Sonntag, 16. April, 16.30 Uhr (Einlass: 16.00 Uhr) im Haus des Gastes. SÜDKURIER-Redaktionsleiter Norbert Trippl wird auf der Bühne Fragen stellen und Antworten hinterfragen.

So läuft das Wahlpodium ab Der Programmablauf des Abends: Eine Einzelbefragung der Bewerber steht zunächst auf der Bühne an. im Anschluss geht es um Themenschwerpunkte, die das Leben der Bürger prägen. Zum Ende des Abends kommen Leser im Saal mit ihren Fragen zu Wort. Die Veranstaltung soll um 18 Uhr beendet sein, sodass alle zum Abendessen zuhause sein können.

So sind Sie dabei

Die Zahl der Sitzplätze ist begrenzt.

Ihre Fragen and die Bewerber

Und: Nicht nur die Fragen der Redaktion an die Bewerber sollen gestellt werden, sondern auch die unserer Leser. Sie können deshalb heute schon Ihre Fragen an die Redaktion übermitteln: Per E-Mail unter villingen.redaktion@suedkurier.de oder telefonisch unter der Rufnummer 07721 80047342. Ideal ist, wenn Sie zu ihrer Frage auch konkret benennen, von welchem der beiden Bewerber ums Amt Sie eine Antwort wünschen.