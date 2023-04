Der Endspurt und die heiße Phase vor der Bürgermeisterwahl in Bodman-Ludwigshafen steht an. Bürgermeister Matthias Weckbach hört zum Ende seiner dritten Amtszeit auf – die Einwohner wählen somit auf jeden Fall einen neuen Rathaus-Chef. Aber wer wird Weckbachs Nachfolger? Mit wem wollen die rund 4800 Einwohner der Doppelgemeinde am See-Ende in die Zukunft gehen?

Drei Männer treten am Sonntag, 23. April, an und stehen in folgender Reihenfolge auf dem Stimmzettel:

Zwei weitere Bewerber hatten vor dem Ende der Bewerbungsfrist zurückgezogen: eine unbekannte Frau und Fatih Cicek, der nun am selben Tag in Königsfeld im Schwarzwald bei der dortigen Wahl antritt.

Kandidaten stellen sich Fragen und kommen ins Gespräch

Wie stehen die Kandidaten zum Beispiel zum teurer werdenden Kindergarten-Neubau und dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum? Wo soll in der Zukunft das Geld für Investitionen herkommen? Und was ist mit dem Schreckgespenst Bodenrichtwerte, das in aller Munde ist? Was wollen Sie für die Jugendlichen, Vereine, Senioren oder die leidgeplagten Eltern tun, die verlässliche Kinderbetreuung brauchen? Von verschiedenen anderen Sorgen oder kritisch beäugten Projekten ganz zu schweigen. Kurz: Wie wollen sie die Zukunft der Seegemeinde gestalten?

SÜDKURIER-Wahlpodium im Gemeindezentrum

Der SÜDKURIER bringt die drei Kandidaten am Dienstag, 18. April, um 19 Uhr beim SÜDKURIER-Wahlpodium im Gemeindezentrum in Ludwigshafen gemeinsam auf die Bühne. Der Einlass beginnt ab 18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei und ohne Anmeldung, doch die Anzahl der Plätze ist begrenzt. Zusätzlich zum Saal wird auch die Empore für Zuschauer offen sein.

Jörg-Peter Rau, Mitglied der SÜDKURIER-Chefredaktion, wird die Gäste begrüßen. Ramona Löffler, Redakteurin in der Lokalredaktion Stockach, und Anna-Maria Schneider, Leiterin der Redaktionen Radolfzell und Stockach, moderieren den Abend. Sie stellen den Kandidaten Fragen und bringen sie miteinander ins Gespräch. Doch auch für das Publikum gibt es eine Möglichkeit, Fragen zu stellen: Die Zuhörer können auf bereitgelegten Blöcken kurze Fragen aufschreiben, die in einer Box gesammelt werden. Die Moderatorinnen ziehen daraus eine Auswahl.

Damit die Zuschauer während der Veranstaltung nicht auf dem trockenen Sitzen, bietet der Förderverein Seekinder Ludwigshafen eine Bewirtung mit Getränken an. Der Erlös fließt dem Verein zu.

3906 Einwohner dürfen wählen Bodman-Ludwigshafen wählt am Sonntag, 23. April, einen neuen Bürgermeister. Falls keiner der Kandidaten beim ersten Wahlgang die erforderliche Mehrheit der Stimmen erhalten sollte, wäre die Neuwahl am Sonntag, 14. Mai. Auch Jugendliche ab 16 Jahren dürfen wählen. 3906 der 4853 Einwohner mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde sind wahlberechtigt. 82 der 3906 Personen sind unter 18 Jahren. Mit Stand am 3. April waren bereits 572 Briefwahlscheine beantragt. Es gibt drei Wahlbezirke: Die Wahllokale sind im Sitzungssaal des Rathauses in Ludwigshafen, im Eingangsbereich der Sernatingen-Schule in Ludwigshafen und im Sitzungssaal des Seeums in Bodman.

Hintergründe und Erfahrungen der drei Kandidaten

Der 49-jährige Steuerberater Alessandro Ribaudo aus Ludwigshafen hat sich direkt nach dem Fristbeginn am 25. Januar beworben. Er wuchs in Ludwigshafen auf und lebt dort mit seiner Frau Michaela und seinem Sohn Leonardo. Ribaudo sitzt seit dem Jahr 2004 für die CDU im Gemeinderat und hat seit 2009 das Amt des Bürgermeisterstellvertreters inne. Er hat früh mit dem Wahlkampf begonnen und unter anderem eine Dialog-Reihe ins Leben gerufen, in der er sich mit Vereinen, Obstbauern und Gewerbetreibenden unterhalten hat.

Der 30-jährige Christoph Stolz wuchs in Stockach auf, hat einen Zwillingsbruder namens Philipp und ist der Sohn des Stockacher Bürgermeisters Rainer Stolz. Er gab seine Bewerbung am 2. Februar ab. Der 30-Jährige studierte an der Hochschule für Verwaltung in Kehl, wohnt derzeit in Nürtingen und ist seit sechs Jahren der stellvertretende Hauptamtsleiter in Deizisau. Der 30-Jährige ist unverheiratet, hat keine Kinder, aber ist in festen Händen. Auch er fing früh mit dem Wahlkampf an, besucht laufend Vereine, Ratssitzungen und nimmt an zahlreichen Veranstaltungen in der Doppelgemeinde Teil.

Der Eingang zum katholischen Gemeindezentrum, in dem das SÜDKURIER-Wahlpodium stattfindet. (Archivbild) | Bild: Löffler, Ramona

Der 42-jährige Matthias Korn gab seine Unterlagen erst am Ende der Bewerbungsfrist ab und war daher für die Wähler eine Überraschung. Korn wurde in Berlin geboren und kam mit seinen Eltern als Kind nach Stockach, wo er aufwuchs. Er studierte Mathematik und Informatik. Heute ist der Vater von zwei Söhnen der Leiter der Software-Entwicklung bei einem 70 Kilometer entfernten Unternehmen, zu dem er pendelt. Korn und seine Frau leben getrennt, aber er kümmere sich regelmäßig um seine Kinder.