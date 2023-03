Alle Verträge sind unterschrieben, die Finanzierung steht, der Start für den Umbau des Gebäudes am Zinzendorfplatz ist für April geplant. Denn: Jetzt bekommt das Wohnprojekt der Schwarzwald-Gemeinschaft kräftig Rückenwind. Im Rahmen des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum erhält die Gruppe einen Zuschuss in Höhe von 235.000 Euro. Mit dem Förderprogramm unterstützt das Ministerium für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz gezielt Projekte für Wohnraum, Nahversorgung und Klimaschutz.

„Damit wird die Gestaltungskraft vor Ort unterstützt, die dafür Sorge trägt, dass die Menschen auch in Zukunft gut und gerne in den ländlichen Räumen Baden-Württembergs zusammenleben können,“ heißt es in der Mitteilung des Ministeriums. Den Antrag hatte die Gemeinde Königsfeld gestellt. Für die Schwarzwald-Gemeinschaft ist dies ein deutliches Zeichen der Unterstützung und der Akzeptanz ihres Projekts.

„Wir wollen ein Leuchtturm sein für ökologisches Bauen und genossenschaftliches Leben“, erklärt Johannes Kronbach, einer der Initiatoren des Wohnprojekts. Deshalb habe man sich für die Nutzung eines der ältesten Gebäude am Zinzendorfplatz in Königsfeld entschieden. Man wolle bestehende Bausubstanz nutzen und nicht weitere Flächen versiegeln. Die Initiative betrachtet sich als Teil der Gemeinde und möchte Akzente für die Lebensqualität im Ort setzen.

Die Genossenschaft Öko-See-Dorf bietet dem Hausprojekt der Schwarzwald-Gemeinschaft sowohl den rechtlichen Rahmen wie auch die inhaltliche Unterstützung. Ausschlaggebend dafür waren die inhaltlichen Ziele und Vorstellungen von einem Leben in Gemeinschaft. „Die Gruppe ist super sympathisch,“ erklärt Brigitte Ehry. Regelmäßig kommt das Vorstandsmitglied der Genossenschaft vom Bodensee zur Unterstützung der Gemeinschaft in den Schwarzwald.

In dem Anwesen Just und Cie., einem der ältesten Gebäude in Königsfeld, sind Familienwohnungen, Zimmer mit Gemeinschaftsbad und Appartements mit Bad und Küchenzeile für 25 bis 30 Personen geplant. Jedes Mitglied erwirbt Anteile an der Genossenschaft, die Warmmiete wird anhand der persönlich genutzten Fläche berechnet. Auch das historische Ladenlokal, in dem zuletzt der Treffmarkt war, wird neu belebt: Das Fahrradgeschäft Schwarzwald-Bike, welches das Ehepaar Kronbach in Königsfeld betreibt, wird in die neuen Räumlichkeiten am Zinzendorfplatz umziehen.

Neben dem ökologischen Umbau der Bestandsgebäude sind auch das Einrichten eines Car- und E-Bikesharing-Konzepts in Königsfeld geplant. Dieses soll von allen interessierten Bürgern genutzt werden können und einen Bestandteil der sozialen Infrastruktur der Gemeinde bilden. Bezüglich der Wärmeversorgung laufen momentan Gespräche mit dem Verein Energie-Wende in Furtwangen.

Nachdem die Vision zunehmend konkrete Formen annimmt, sucht die Schwarzwald-Gemeinschaft jetzt nach Menschen, die nicht nur zusammen wohnen möchten, sondern auch ihren Alltag miteinander teilen. Es werden auch Investoren gesucht, die sich mit Eigenkapital in Form von Genossenschaftsanteilen beteiligen.

Zur Zeit besteht die Gruppe aus sechs Erwachsenen und drei Kindern. „Wir haben uns versprochen, dass wir in der nächsten Zeit nicht auseinandergehen“, erklärt die alleinerziehende Mutter Leonie Wimmer. „Wie eine Familie im allerbesten Sinne“, so Elisabeth Wahl. Die Rentnerin hat schon als Studentin in Wohngemeinschaften gelebt und möchte sich aktiv in die Gemeinschaft einbringen. Drei weitere Personen sind zur Zeit in Annäherung an die Gruppe.