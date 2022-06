Auf der Autobahn 81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen ist es auf der regennassen Straße zu einem Unfall gekommen. Am Sonntag, 5. Juni, gegen 11.30 Uhr, rutschte ein Autofahrer mit seinem Wagen samt Hänger in einen Transporter. Vier Personen haben sich dabei leicht verletzt.

Starker Regen führt zu Unfall

Der 35-jährige Autofahrer fuhr laut Pressemitteilung der Polizei auf der A 81 aus Richtung Singen kommend in Richtung Stuttgart. Bei plötzlich einsetzenden starken Regen bildete sich Aquaplaning auf der Straße.

Der 35-Jährige verlor während der Fahrt die Kontrolle über sein Gespann, schleudert über die Straße und prallt gegen einen in die gleiche Richtung fahrenden Transporter eines 52-Jährigen. Der 52-Jährige und seine drei Mitfahrenden im Alter von 49, 58 und 59 Jahren wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Der Transporter und der Anhänger waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kümmerten sich um die Fahrzeuge. Die Polizei schätzt die entstandenen Schäden am Auto auf 3000 Euro, am Anhänger auf 1000 Euro und am Transporter auf ungefähr 6000 Euro.