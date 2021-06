Immendingen vor 2 Stunden

Parkplatznot soll ein Ende haben: Immendinger Sporthalle bekommt 53 neue Stellplätze

Wenn in der Immendinger Sporthalle was los war, hieß es für Sportler und Zuschauer oft: an Straßenrändern oder auf unbefestigten Flächen parken. Nun aber entstehen 53 neue Parkplätze. Das Neubaugebiet Hinterwieden macht es möglich.