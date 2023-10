Ein neues zweigeschossiges Bürogebäude an der Straße Im Stockäcker rundet aktuell die Bebauung im Gewerbegebiet Am Freizeitzentrum auf Zimmerer Gemarkung ab. Investor für das jüngst fertiggestellte Projekt ist Bernhard Buhl, der schon vor fünf Jahren das Geschäftshaus zwischen Bundesstraße 311 und Edeka im gleichen Gebiet realisierte. Diesem Geschäftskomplex wich damals ein kleineres Gebäude, das innerhalb des Bereichs Am Freizeitzentrum ein Stück weit versetzt wurde.

Eigentlich wollte Bernhard Buhl dort zunächst nur eine Erweiterung der Büroräume schaffen. „Aus dem geplanten Anbau ist nun ein großer Neubau geworden“, so der Investor. Baubeginn war im Mai 2022. Unter Federführung der Immendinger Holzbaufirma Zeller-Jochum und mit weiteren örtlichen Handwerksbetrieben wurde ein zweistöckiger Holzbau mit einer Geschossfläche von 350 Quadratmetern erstellt. Bernhard Buhl: „Das Gebäude erfüllt höchste Energiestandards und wird noch mit einer Photovoltaik-Anlage versehen, sodass es seinen Energieverbrauch nahezu selbst erzeugen kann.“ Auf den gebäudeeigenen Parkplätzen gibt es zudem Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Mieter im Erdgeschoss des Neubaus ist das im Flächen- und Umweltmanagement tätige Unternehmen Baader Konzept, das zunächst in dem zu klein gewordenen Nachbargebäude untergebracht war. Die Firma hat in Immendingen zehn Beschäftigte.

Das Obergeschoss ist an die neu gegründete Firma Lasit Laser Deutschland vermietet, die von Immendingen aus Kunden für Laser-Markierungssysteme im deutschsprachigen Raum betreut und vier Mitarbeiter hat. Ins kleinere benachbarte Haus ist das Physio-Zentrum Immendingen unter Leitung von Nina von Endert-Nicola eingezogen. Das neue Bürogebäude soll laut Bernhard Buhl bei einer Feier am Montag, 30. Oktober, offiziell in Betrieb genommen werden. Buhl und seine Familie sind einstige Immendinger. Sie haben den Heimatort 2000 aus beruflichen Gründen verlassen, haben aber weiter gute Kontakte zur Gemeinde.