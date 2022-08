Zu einem Unfall ist es am Sonntag, gegen 10 Uhr, auf der Bundesstraße 311 zwischen Immendingen und Geisingen gekommen. Dabei kollidierte ein Motorradfahrer beim Überholen mit einem abbiegenden Auto.

Erstes Fahrzeug in der Reihe biegt ab

Ein 29-Jähriger fuhr mit einer Harley-Davidson auf der B311 von Immendingen in Richtung Geisingen. Hierbei überholte der Motorradfahrer drei vor ihm fahrende Autos. Ein in der Kolonne an erster Stelle fahrenden Skoda Fabia eines 78 Jahre alten Mannes, bog an einer Einmündung gleichzeitig nach links in Richtung Hintschingen ab.

Immendingen Transporter kollidiert mit zwei Fahrzeugen: War der Fahrer übermüdet? Das könnte Sie auch interessieren

Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Harley-Fahrer verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe noch nicht bekannter Höhe.