Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am 3. August auf der Schwarzwaldstraße (Bundesstraße 311) zwischen Zimmern und Immendingen gekommen. Kurz vor 13 Uhr fuhr ein 70-Jähriger mit einem Iveco-Kleintransporter auf der B 311 in Richtung Immendingen.

Möglicherweise wegen Übermüdung und der bestehenden Hitze geriet der laut Polizei Kleintransporter-Fahrer nach links auf die Gegenfahrspur und streifte dort zunächst einen entgegenkommenden VW Touran einer 55-jährigen Autofahrerin.

Transporter kracht in entgegenkommendes Fahrzeug

Im weiteren Verlauf prallte der Kleintransporter frontal gegen einen dem Touran folgenden Mercedes A-Klasse. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mercedes entgegen dem Uhrzeigersinn um die eigene Achse gedreht und blieb erheblich beschädigt halb auf der Schwarzwaldstraße und halb auf dem angrenzenden Grünstreifen stehen. Bei dem Unfall zog sich die 21-jährige Mercedes-Fahrerin schwere und ihre 25-jährige Mitfahrerin leichte Verletzungen zu.

Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die beiden verletzten Frauen in die Tuttlinger Klinik gebracht. An den drei beteiligten Fahrzeugen war durch den Unfall Schaden in Höhe von knapp 30.000 Euro entstanden.

Ein Abschleppdienst kümmerte sich später um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde dem Fahrer des Kleintransporters der Führerschein abgenommen. Der Mann muss sich nun noch in einem Strafverfahren für den Unfall verantworten.