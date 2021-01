von Jutta Freudig

Nachdem in den vergangenen Jahren mit der Hintschinger Donaubrücke und der Weisenbachbrücke zwei große Brücken-Neubauten in Immendingen realisiert wurden, stehen nun erste Ausgaben für die Sanierung des Übergangs im Verlauf der Güterbahnhofstraße, Ergänzungsmaßnahmen an der Rad- und Fußgängerbrücke am Immendinger Bahnhof, der Neubau der Hintschinger Bahnbrücke sowie die Planung für die beiden neuen L-225-Brücken auf dem Plan.

Mehr als 850.000 Euro wird die Gemeinde Immendingen in diesem Jahr in Arbeiten oder Planungsmittel im Bereich Brückenbau investieren.

Für die Donaubrücke, über welche die Güterbahnhofstraße führt, ist im Etat 2021 zunächst eine Planungsrate von 72.000 Euro eingestellt. Die Straßenbrücke ist sanierungsbedürftig. Der Aufwand für die notwendigen Maßnahmen steht bislang nicht fest.

Brückengeländer ist zu niedrig

Der viel benutzte Rad- und Fußgänger-Übergang am Bahnhof benötigt ein höheres Geländer. „Aus Sicherheitsgründen muss das Geländer 1,30 Meter hoch sein“, so Kämmerer Patrik Müller. Immerhin überspannt die Brücke auch die Oberleitungen der Bahn.

Da sie die kompletten Gleise des Bahnhofs überbrückt und die Geländer entsprechend lang sind, werden Kosten von rund 250.000 Euro erwartet.

Neubau für 330.000 Euro

Der Neubau des Fußgänger- und Radwegstegs über die Bahn bei Hintschingen wurde erneut in den Etat aufgenommen. Wie berichtet, hatte sich das Projekt verzögert. Inzwischen wurde der marode Steg zurückgebaut. Der Neubau kostet 330.000 Euro.

Gemeinsam mit dem Land Baden-Württemberg soll die Planung der beiden neuen Brücken der Landesstraße 225, die einmal über die Donau und die Bahnlinie führen und später die Umgehung der B 311 aufnehmen werden, fortgesetzt werden.

Hierfür stehen im Etat Planungsmittel von 200.000 Euro.