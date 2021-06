von Jutta Freudig

Wer von Immendingen aus in den nächsten Wochen die Ortsteile Mauenheim oder Hattingen anfahren will, muss voraussichtlich bis Mitte Oktober einen Umweg über Möhringen in Kauf nehmen. Gleiches gilt, wenn man ins Gewerbegebiet Donau-Hegau fahren möchte oder motorisiert zur Sportanlage auf dem Talmannsberg will.

Früher als geplant hat in dieser Woche der Bau des zweiten Kreisverkehrs im Zuge der L 225 begonnen, dessen weitere Äste künftig die Zufahrt zur Kantine der Daimler AG und den Anschluss der Kreisstraße 5928 Richtung Hattingen bilden. Dieser Teil der Großbaumaßnahme zweier L-225-Kreisel erfordert umfangreiche Sperrungen und Umleitungen.

Erster Kreisverkehr bereits fertig

Eigentlich hätte der erste Bauabschnitt des Projekts noch bis zum 9. Juli dauern sollen. Inzwischen ist aber der erste Daimler-Kreisverkehr, der neben Prüfzentrum und Sportanlage Talmannsberg auch das Gewerbegebiet Donau-Hegau anschließt, bereits früher als geplant fertiggestellt worden.

Zu dieser Baumaßnahme gehörte auch die Erneuerung der Straßendecke der L 225 zwischen beiden Kreisverkehren und die Anlage eines neuen Geh- und Radwegs in diesem Bereich. Am Gehweg und der Beleuchtung ist die Gemeinde Immendingen finanziell beteiligt. Während des Baus am ersten Kreisel musste zunächst lediglich die L 225 in Richtung Mauenheim für den Verkehr gesperrt werden.

Umleitung zu mehreren Zielen

Anders sieht es nun aber bei den Arbeiten für den zweiten Kreisverkehr aus, die am Montag begonnen haben: Wegen der notwendigen Sperrungen sind Mauenheim, Hattingen, das Gewerbegebiet Donau-Hegau, die Sportanlage Talmannsberg sowie das Schützenhaus vorübergehend nicht auf direktem Weg mit dem Auto erreichbar.

Die Umleitung zu diesen Zielen führt auf der Bundesstraße 311 zunächst nach Möhringen. Von dort aus kann man über die Kreisstraße 5927 in Richtung Hattingen weiterfahren. Ab Hattinger Bahnhof ist über die Kreisstraße 5928 das Immendinger Gewerbegebiet und von dort aus über den fertiggestellten ersten Kreisel die Sportanlage und Sporthalle Talmannsberg erreichbar. Ebenfalls vom Abzweig am Hattinger Bahnhof aus kann außerdem der Ortsteil Mauenheim angefahren werden.

Voraussichtlich bis 10. Oktober

Der Bau des zweiten Kreisverkehrs wird voraussichtlich bis 10. Oktober dauern. In einem letzten Bauabschnitt muss nach der Fertigstellung dieses Kreisels noch der Straßenast der L 225 komplett angeschlossen und ausgebaut werden, der in Richtung Immendingen führt.

Dafür sind laut ursprünglicher Planung noch einmal weitere zwei Wochen Bauzeit angesetzt. Ziel der Verantwortlichen ist es, das große Straßenbauprojekt, welches einst für das Jahr 2020 geplant war, nun auf jeden Fall rechtzeitig vor Ende 2021 abzuschließen.