von Franz Dreyer

Alfred Böhler, viele Jahre als Hausmeister in gemeindlichen Diensten und heute noch Vorsitzender des Tischtennisclubs, kann am heutigen Montag, 17. August, seinen 85. Geburtstag feiern.

Rüstiger Jubilar

Der noch rüstige Jubilar blickt auf ein bewegtes Leben zurück. In Singen am Hohentwiel geboren und mit einem älteren Bruder und zwei jüngeren Schwestern aufgewachsen, absolvierte er nach der Schulzeit die Ausbildung zum Raumausstatter. Über Umwege trat er 1956 in den Dienst der Firma Schiesser. In der Produktion für Unterwäsche, arbeitete er sich zum innerbetrieblichen Meister hoch.

Die Nachfrage nach Unterwäsche ging stark zurück

Die Nachfrage ging jedoch mehr und mehr zurück. Der Jubilar erinnert sich: „Wurden zunächst monatlich eine Tonne produziert, so waren es schließlich vier Tonnen im Jahr.“ Die von dem Unternehmen aufgegebene Sparte wurde von der Firma Paul Egloff, die einen Filialbetrieb in der Schwarzwaldstraße unterhielt, übernommen mit der Maßgabe, dass Alfred Böhler mitgehe.

So kam der Jubilar 1966 nach Immendingen, erbaute 1976 sein Eigenheim im Klein Öschle und nutzte 1979 die Möglichkeit, in den Dienst der Gemeinde als Hausmeister für die Schlossschule zu treten. Mit zu seinem Aufgabengebiet zählten auch Veranstaltungen in der Festhalle; 1985 kam die neue Sporthalle hinzu. Bis zum Eintritt in den Ruhestand 1996 ging er in seinem Tätigkeitsfeld als Hausmeister mit Leib und Seele voll auf. Selbst seine abendlichen Spaziergänge mit seiner Frau Gertrud führten, um nach dem Rechten zu sehen, immer an „seinen Gebäuden“ vorbei.

So fiel ihm der Abschied vom aktiven Berufsleben nicht leicht. Noch Wochen später zog es ihn in der großen Pause an seinen ehemaligen Wirkungsort und er freute sich, wenn Kinder ihn auf seinen Wegen im Ort ansprachen.

Neben dem Skatspiel ist das Tischtennis bis heute sein großes Hobby. Mit einer Unterbrechung von zwei Jahrzehnten steht er seit Ende der 1960er-Jahre bis heute dem der Tischtennisabteilung des Sportvereins als Vorsitzender vor. Betrüblich ist für ihn, dass wegen Corona derzeit das wöchentliche Training ausfallen muss.

Seinen Ehrentag feiert der Jubilar in der Familie zu der auch der Sohn und die Tochter zählen.