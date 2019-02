Mit einem Festwochenende feiert der Sportverein 1920 TuS Immendingen im kommenden Jahr sein hundertjähriges Bestehen. Die nach dem Turnverein größte sporttreibende Vereinigung der Gemeinde wird vom bewährten Vorstand unter Leitung von Eduard Frank ins Jubiläumsjahr geführt, dessen Vorbereitungen bei der Hauptversammlung mit der Gründung eines Festkomitees gestartet wurden. Bei dem Treffen zog der TuS Immendingen auch Bilanz seiner sportlichen und finanziellen Situation sowie einer erfolgreichen Jugendarbeit mit mehr als 120 Jugendlichen. Überlegt wird, nach der jüngsten Anschaffung eines Rasenmäher-Roboters demnächst eine Bewässerungs-Anlage für den Sportplatz zu installieren.

Die Mannschaften

Die erste Mannschaft des TuS spielt derzeit in der Bezirksliga und belegt in der Rückrunde den 16. Platz. Die zweite Mannschaft ist in der Kreisliga B auf dem vierten Tabellenplatz. Von der A- bis zur D-Jugend hat der TuS Spielgemeinschaften mit Möhringen. Die aktuellen Platzierungen: A-Jugend, Vierter in der Bezirksliga, B-Jugend Dritter in der Bezirksliga, C1-Jugend Elfter in der Landesliga, C2-Jugend Achter in der Kreisklasse, D1-Jugend Dritter Bezirksliga, D2-Jugend Dritter in der Kreisklasse. Weiter gibt es je zwei E-Jugend- sowie Bambiniteams. (feu)