von Franz Dreyer

Die Landjugend Mauenheim feiert in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen. Gefeiert wird am Wochenende vom 26. bis 28. Juni. Aus dem Anlass ist die Mauenheimer Landjugend Ausrichter des diesjährigen Kreisfußballturniers. Die mit den Passiven 132 Mitglieder zählende Gruppe ist gut ausgestellt. Sie bereichert nicht nur das örtliche Leben, sondern strahlt mit ihren Aktivitäten auch in die Region.

Mit einem veränderten Vorstand geht die Gemeinschaft in das Jubiläumsjahr. Nach dem Ergebnis der in der Generalversammlung stattgefundenen Wahlen wurden in das Dreier-Leitungsteam gewählt: Alina Volkmer als erstes Vorstandsmitglied sowie als neue Mitglieder Holger Sterk und Daniel Hartrampf. Marcel Bach und Manuel Rosin gaben ihre Ämter ab. Beisitzer sind Kim Sterk und Andreas Sterk. Anita Kupferschmid und Martina Preis sind weiterhin Kassenprüfer.

Nach dem von Marcel Bach letztmals gegebenen Ausblick hat die Landjugendgruppe auch 2020 wieder viel vor. Neben dem Geburtstagsfest als Höhepunkt unterstützt man den Hattinger Narrenverein bei den Narrentagen und bereichert die örtliche Fasnacht. Im März ist eine größere Baumpflanzaktion geplant. Vom 3. bis 5. April geht es zum Wolfshof, der Jugend- und Freizeitstätte bei Emmendingen. Hinzu kommen die Beteiligung am Kinderferienprogramm, am Schlossfest, am Kreiserntedankfest und an der Dorfweihnacht mit Disko sowie der Seniorennachmittag, das Neujahrsansingen und vieles mehr.

Wie der Jahresrückblick von Schriftführerin Sarah Sterk verdeutlichte, war man im vergangenen Jahr, auch über Mauenheim hinaus, wieder sehr aktiv, Höhepunkt war der im Frühjahr ausgerichtete Verbandsausschuss. Mauenheim wurde bei der Veranstaltung zum Treffpunkt der Landjugend aus ganz Südbaden. „Es ist stark, was wir im vergangenen Jahr erreicht haben“, so das Resümee von Marcel Bach. Einblick in die Finanzen gab Jonas Sterk.

Von Ortsvorstehrer Michael Ilg gab es auch im Namen von Bürgermeister Markus Hugger viel Lob für die Leistungen der Gruppe. „Wir sind stolz auf euch“, sagte Ilg. Mit herzlichen Worten des Dankes und einer Collage verabschiedete Alina Volkmer Marcel Bach, der ein Jahrzehnt die Gruppe vorbildlich leitete und Manuel Rosin vom Vorstandsteam. Leonie Roth und Christian Müller informierten über die Termine des Kreisverbandes beziehungsweise des Bundes Badischer Landjugend.