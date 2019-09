Das Jahr 1920 scheint für die Vereinswelt ein bedeutendes Gründerjahr gewesen zu sein: Gleich zwei der großen Vereine in der Donaugemeinde feiern im nächsten Jahr ihr hundertjähriges Bestehen, die Gemeindemusikkapelle und der Sportverein TuS Immendingen. Die beiden Jubiläen prägen den Veranstaltungskalender 2020 der Gemeinde. Die Musiker planen das Jahr über mehrere Jubiläumsaktivitäten, erstmals auch ein Neujahrskonzert. Der TuS wird im Juli ein Jubiläumswochenende abhalten. Außer den 100-Jahr-Feierlichkeiten gibt es 2020 noch weitere runde Geburtstage, deren Termine bereits im Vorfeld der Veranstaltungskalenderbesprechung am Donnerstag, 17. Oktober, feststehen.

Terminbesprechung

Die Besprechung des Veranstaltungskalenders 2020 der Gemeinde Immendingen findet am Donnerstag, 17. Oktober, um 19 Uhr im Gasthaus Kreuz statt. Traditionell entsenden alle Vereine aus der Gesamtgemeinde ihre Vertreter zu dieser das kommende Jahr prägenden Versammlung. Wesentlicher Punkt ist die Abstimmung von Daten für die Veranstaltungen während des Jahres, um Terminkollisionen zu vermeiden. Melden Vereine ihre Aktivitäten nicht bei der gemeinsamen Besprechung an, so haben sie keinen Anspruch auf die Erteilung einer Wirtschaftserlaubnis durch die Gemeinde. (feu)