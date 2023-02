Die Bagger mussten eigentlich nur eine Straße überqueren. Ein wahres Heimspiel ist die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Ziegeleschle II für das Hüfinger Unternehmen Behringer Tiefbau. Denn es entsteht direkt gegenüber des Betriebes. Und wo die Straße einmal langführen soll, das ist schon zu erkennen.

In der Hausener Straße zweigt sie bei Elektro Vater ab nach oben auf die Wiese. Dort soll das Gebiet mit einer Größe von etwa 4,3 Hektar entstehen. Zum Termin für den offiziellen Spatenstich sind die Baumaschinen bereits in vollem Einsatz.

Ein freudiger Tag für Hüfingens Bürgermeister Michael Kollmeier: „Es geht hier um eine Summe von 3,1 Millionen Euro. Und mit der Erschließung des Gewerbegebietes schaffen wir die Zukunft für Unternehmen in der Region.“ Ein Geh- und Radweg entlang der Hausener Straße sollen entstehen.

Das Gebiet Der Geltungsbereich im Bebauungsplan Ziegeleschle II in Hüfingen umfasst eine Gesamtfläche von rund 4,3 Hektar und erstreckt sich entlang der Hausener Straße in Richtung Süden. Das Baugebiet ist im Osten durch das bestehende Gewerbegebiet, im Süden durch einen landwirtschaftlichen Betrieb und die Bundesstraße 31 begrenzt und schließt im Norden an die bestehende Ortsbebauung an.

Neben der eigentlichen Neu-Erschließung gibt es außerdem eine Anpassung des Hofplatzes der Feuerwehr und einen Teil-Ausbau der Hausener Straße. Die ist aktuell gesperrt, weil die notwendigen Leitungen für das neue Gebiet gezogen werden. Rund eine Woche soll das noch dauern, dann soll die Straße wieder frei sein.

Die Bagger haben schon begonnen, jetzt folgt noch der offizielle Auftakt für die Erschließung des neuen Gewerbegebietes Ziegeleschle in Hüfingen: Fetai Kamer (von links), Johannes und Daniel Behringer, Sarina Bäurer, Egon Bäurer, Harald Weh, Michael Kollmeier, Adolf Baumann, Sven Blaas, Ralf Rosenstiel und Alen Krnjic. | Bild: Simon, Guy

Verlegt werde dabei nicht nur der Stromanschluss über die Energieversorgung Südbaar, sondern auch der Anschluss an das Breitband-Netz.

Das Projekt ist schon länger in Hüfingens Planungen verankert. Es wurde etwa auch bei der Schaffhauser Straße berücksichtigt: „Beim zweiten Abschnitt haben wir beim Kennerbach einen Bypass errichtet. Die Entwässerung des neuen Gebietes wird in die Breg erfolgen“, erklärt Kollmeier. Das geschehe am tiefsten Punkt des Bereichs. Etwa dort, wo sich der Bauhof befinde.

Loretto kommt dazu

Dafür werden entsprechende Anlagen im Erdreich verbaut, die das Regenwasser vorreinigen sollen. Worauf jetzt auch schon geachtet werde: „Das Leitungsvolumen muss passen, wenn später das Loretto-Gebiet dazukommt“, so Kollmeier. Etwas weiter westlich ist das nächste Großprojekt in den Startlöchern, das neue Wohngebiet bei der Loretto-Kapelle.

„Der große Kanal in der Straße hat eine gewisse Vorgeschichte. Es passieren viele Vorbereitungen für das Loretto-Gebiet. Dafür vergraben wir jetzt schon einiges“, sagt Ralf Rosenstiel von der Firma Greiner aus Donaueschingen.

Doch nicht nur das Gewerbe soll hier unterkommen. In Ziegeleschle II soll eine Einrichtung entstehen, die vor allem für die Kindergartenbedarfsplanung der Stadt einen wichtigen Faktor darstellt: eine weitere Kindertagesstätte.

Kita soll hier entstehen

„Ein Grundstück ist für den Bau einer Kita bereits vorgesehen“, sagt der Bürgermeister. In 500 Metern um das Gebiet befinde sich direkt Wohnbebauung und damit potenzielle Nutzer der Einrichtung. „Das Gebiet ist von allen Richtungen gut erreichbar. Das ist ein wichtiger Punkt.“

Der Kindergarten soll für 70 Kinder ausgelegt sein und die Möglichkeit der Ganztagesbetreuung anbieten. Eine Erweiterung um zwei Gruppen soll im Bereich des Hauptbaus möglich sein. Mit weiteren Neubaugebieten in der Stadt steigt der Bedarf nach entsprechenden Plätzen weiter.

Wann ist es soweit?

Und wie sieht es mit dem Zeitplan für die Erschließung aus? Ein Teil wird soll noch dieses Jahr fertig werden, damit die Kita zügig entstehen kann, „mit dem Gesamtprojekt werden wir 2024 fertig sein“, sagt Daniel Behringer. Für das Unternehmen gehöre das Projekt vor der Haustür auch zu „etwas Größerem.“