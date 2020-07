Urlaubszeit, Ferienreise? Diese Kombination gibt es dieses Jahr in vielen Familien nicht. Sie bleiben zuhause und gönnen sich tageweise schöne Erlebnisse. Da liegen die Grillstellen in der Region genau richtig. Zum wirklich runden Spaß wird die Runde am Feuer, wenn gleich die ganze Grillhütte gemietet werden kann.

Auswärtige zahlen in Hüfingen deutlich mehr

Hüfingen kann dabei zwei Grillhütten und einen Grillplatz aufbieten, in Bräunlingen werden drei Hütten und zwei Grillplätze aufgelistet. Ganz unterschiedlich fahren die beiden Kommunen die Tarifstruktur für auswärtige Nutzer. Die sind in Hüfingen deutlich höher. 65 Euro pro Tag zahlen einheimische Gruppen pro Tag für die Baarblickhütte und 50 Euro kostet das urige Erlebnis in Mundelfingen. Wer nicht in Hüfingen gemeldet ist, zahlt in beiden Fällen 150 Euro.

In Bräunlingen kostet die Fohlenweidehütte für Einheimische 30 Euro. „Für Auswärtige kommt da noch ein Aufschlag von zehn Euro hinzu“, sagt Katharina Pfaff vom Tourismusamt. Hinzu kommen 20 Euro für die Nutzung des Toilettenhäuschens sowie eine Kaution von 50 Euro.

Am Kupferbrunnen in Döggingen ist eine der frei zugänglichen Grillstellen, die die Stadt Bräunlingen vorhält. | Bild: Stadt Bräunlingen

In beiden Städten wird die Nutzung durch einen schriftlichen Vertrag geregelt. „Da gibt es auch Passagen zum Feuer und zur Müllbeseitigung“, sagt Vetter. Natürlich gebe es beim Thema Müll immer wieder mal Probleme. Gerade deshalb, weil die Grillplätze ja auch ohne Anmietung und anonym verfügbar sind. Zerstörung hielten sich zum Glück in Grenzen. Da kann es mal am Grill eine Beschädigung geben, oder eine Bank in einer Hütte bricht. Das müsse eben repariert werden.

Baumfrevel am Riedsee

Auch das rücksichtslose „Organisieren“ von Brennholz im Umfeld der Hütte komme eher nicht vor. „Es ist ja auch gar nichts dagegen zu sagen, wenn sich die Leute im Wald ein paar trockene Äste holen“. Den Ärger kennt die Stadt eher ein paar Kilometer weiter: wenn am Riedsee kleine Bäumchen herausgerissen und ins Feuer geworfen werden, um dann unter großer Rauchentwicklung vor sich hin zu kokeln.

Seit Anfang Juli sind die Grillstellen laut aktueller Corona-Verordnung freigeben. Sonderkonditionen gebe es nicht, so Vetter. Die Grillstellen werden vom Bauhof einmal in der Woche gereinigt. Mit dem bestehenden Angebot an Grillmöglichkeiten ist die Stadt derzeit zufrieden. Es seien weder Neubauten noch größere Instandsetzungen vorgesehen, so der Hauptamtsleiter abschließend.

Der Vandalismus halte sich auch an den Bräunlinger Grillstellen in Grenzen, sagt Katharina Pfaff. Auch hier stehen keine Instandsetzungen an. „Die letzten liegen doch auch ein paar Jahre zurück“, so die Mitarbeiterin der Stadtverwaltung. Regelmäßige Belegungen meldet sie von der Fohlenweidehütte. Sie werde nahezu hälftig von Einheimischen und Auswärtigen so gut wie jedes Wochenende gebucht.

Coronabedingt haben die Nutzungsverträge teils geänderte Inhalte. Zum Beispiel in Bräunlingen. Anwesend sein dürfen maximal 20 Personen. Ausgenommen von dieser Regelung sind Gruppen, die direkte verwandt sind oder demselben Haushalt angehören. Neben Abstands- und Hygieneregeln und der Bereitstellung von Handdesinfektionsmitteln ist eine Liste der Anwesenden zu führen. „Die Liste ist während der Anmietung vollständig auszufüllen und bei Schlüsselrückgabe vorzulegen“, heißt es in den Nutzungsbedingungen der Stadt Bräunlingen. Auch in Hüfingen richte sich das Vertragswerk nach den Bestimmungen, sagt Horst Vetter.