von Andrea Wieland

Mit einer Schnapswanderung wollen die Narren den traditionellen Dorfhock ablösen: „Uns ist es ganz wichtig, gerade auch zum 180-jährigen Jubiläum eine Festlichkeit zu veranstalten. Wir haben uns lange Gedanken gemacht, wie wir das trotz Corona machen können und so kamen wir auf die Idee, eine Wanderung zu machen“, freut sich der Vorsitzende Lukas Binninger.

Fürstenberg Fürstenberger Bergesel feiern Kappenabend: Patrick Schmid ist Narrenvater 2020 Das könnte Sie auch interessieren

Die Gruppen haben am Sonntag, 18. Juli die Möglichkeit ab 9.30 Uhr zu starten. Da die Stationen unterwegs bis 17 Uhr geöffnet haben, kann auch zu einem späteren Zeitpunkt gestartet werden. Hierbei gibt es keine maximale Teilnehmerzahl, da sich die Gruppen auf der Strecke verteilen.

Allerlei Leckereine aus Fürstenberg wird bei der Wanderung am kommenden Sonntag angeboten: Auf zahlreiche Gäste freuen sich der Vorsitzende der Bergesel Fürstenberg, Lukas Binninger und der stellvertretende Vorsitzende Jonas Preis. | Bild: Andrea Wieland

Die Strecke ist rund 10,5 Kilometer entlang des Panoramaweges Fürstenberg. Er führt die Wanderer von Fürstenberg über die Bergkuppel nach Hondingen und dann wieder zurück.

Dabei kann man sich neben der schönen Aussicht auch an sechs Stationen über einige Leckereien freuen: „Wir bieten an den unterschiedlichen Stationen leckere Grillwürste, selbst gebackenen Kuchen (ab 14 Uhr) und Getränke an. Bei der ersten Station, die sich Mitten im Dorf befindet, werden den Kuchen und Würste selbstverständlich auch To Go für diejenigen angeboten, die nicht an der Wanderung teilnehmen“, so Lukas Binninger.

Hüfingen Die Gruppe der Narrenväter ist der Nabel der Fürstenberger Fasnacht Das könnte Sie auch interessieren

Ganz besonderer Höhepunkt ist dabei der selbst gebrannte Schnaps und Likör der Familie Preis, die das Obst auf ihren Streuobstwiesen veredelt. „Als weiteres Highlight wird selbstgemachter Most und Apfelbowle angeboten“, freut sich der Vorsitzende.

Für Wanderung keine Anmeldung erforderlich

Für die Wanderung muss man sich nicht zwingend anmelden. „Wir bitten jedoch Gruppen, welche aus zehn Teilnehmer oder mehr bestehen, sich per Mail unter bergesel-fuerstenberg@gmx.de anmelden., merkt Lukas Binninger an.

Des Weiteren wird eine Führung auf dem historischen Lehrpfad mit Naturparkgastführerin Veronika Albicker angeboten: diese finden um 15 Uhr und um 17 Uhr statt. Treffpunkt ist an der Schranke auf der Kuppe des Fürstenbergs. Dafür ist eine vorherige Anmeldung unter 0771/ 6009-24 oder tourismus-kultur@huefingen.de auf dem Tourismusamt notwendig. Eine Führung kostet für Erwachsene fünf Euro, für Schüler drei Euro.