Es war nur eine Frage der Zeit: Im Sommer 2018 wurde das Bürgerforum Starke Ortsteile Hüfingen (BFSO) gegründet. Das Ziel: Den Hüfingern Ortsteilen wieder eine Stimme zu geben und für die Wiedereinführung der unechten Teilortswahl zu kämpfen. Bei der Kommunalwahl trat BFSO mit einer Liste an und Michael Steinemann wurde im Mai 2019 in den Gemeinderat gewählt. Nun ist es so weit: Gemeinsam mit seinen Fraktionskollegen Peter Albert und Hannah Jaag hat Steinemann einen entsprechenden Antrag gestellt, der am morgigen Donnerstag auch in der Gemeinderatssitzung diskutiert werden soll: Es geht um die Wiedereinführung der unechten Teilortswahl, die zur Kommunalwahl 2024 stattfinden soll – wenn der Antrag der BFSO/Grünen-Fraktion eine Mehrheit findet.

„Wer als Gast die Sitzungen des Hüfinger Gemeinderats besucht, wird beim Blick durch die Reihen etwas bemerken: Die Unterrepräsentanz der Ortsteile“, sagt Michael Steinemann und verweist auf die Zahlen: Seit der letzten Kommunalwahl sitzen mit Egon Bäurer, Adolf Baumann und ihm selbst nur noch drei Ortsteil-Vertreter von insgesamt 18 Stadträten im Gemeinderat. Viele Debatten laufen daher sehr einseitig, findet Fraktionssprecher Peter Albert. „Wir wollen die Unechte Teilortswahl zur nächsten Wahl wieder zurück.“, fordert er daher und verweist auf den neuesten Antrag seiner Fraktion. „Demokratie braucht Vielfalt und eine breite Basis. Dies fehlt ohne Unechte Teilortswahl im Hüfinger Gemeinderat“, so Steinemann. „Spätestens die Baulandpreis-Debatte zeigte, dass der Bürgerfrieden gefährdet ist.“ Monatelang hatte die Initiative 125 für günstigere Baulandpreise für das Neubaugebiet in Mundelfingen gekämpft. Laut Steinemann sei dies auf die „fehlende Bürgernähe und Mitsprache“ zurückzuführen: „Wenn mit Fürstenberg, Hausen vor Wald und Sumpfohren gleich drei Ortsteile keinen stimmberechtigten Vertreter mehr im Gemeinderat haben, kann das auf lange Sicht nicht gut gehen“, sagt der 33-Jährige. „Die Unzufriedenheit ist spürbar. Mit den Ortsvorstehern haben wir uns vorab ausgetauscht und erfahren breite Unterstützung für unsere Ansicht. Alle Gemeindeteile sollen im Gemeinderat angemessen repräsentiert sein.“

Und so sehen die Ortsvorsteher das:

Mundelfingen: Einstimmig hat sich auch der Ortschaftsrat Mundelfingen für die Wiedereinführung der Unechten Teilortswahl ausgesprochen und will mit aller Kraft den Antrag unterstützen. „Seit der Abschaffung sind im Gemeinderat nur noch zwei Ortschaften stimmberechtigt vertreten“, sagt Ortsvorsteher Michael Jerg. Dabei hat sein Ort mit Michael Steinemann und Adolf Baumann noch zwei Vertreter im Rat, doch ob das nach der nächsten Kommunalwahl noch so ist, stellt Jerg durchaus in Frage. Für ihn ist es durchaus vorstellbar, dass nach der Kommunalwahl 2024 vielleicht gar kein Ortsteil-Stadtrat mehr im Gemeinderat sitzt. „Die Befürchtungen von damals, als die Unechte Teilortswahl abgeschafft worden ist, sind voll umfänglich eingetroffen“, so der Ortsvorsteher. „Jeder Ortsteil hat das Recht als Mitglied einer Gemeinschaft zumindest einen stimmberechtigten Vertreter im Gemeinderat zu haben und die Informationen aus erster Quelle zu bekommen.“

"Es hat sich herausgestellt, dass die Vorhersagen von 2007 nicht eingetroffen sind"; sagt Ortsvorsteher Hans-Peter Münzer. Damals habe es geheißen, die Ortsteile hätten auch noch nach der Abschaffung der Unechten Teilortswahl ihre Vertreter, vielleicht sogar mehr als zuvor. „Wir hatten bei der vergangenen Wahl zwei gute Kandidaten, doch für beide hat es nicht gereicht", sagt Münzer. Dabei habe Hausen vor Wald mit seinen mehr als 500 Einwohnern noch größere Chancen als das kleinere Sumpfohren oder Fürstenberg. „Es ist wie bei einer Familie, da muss ich doch auch nach allen Kindern schauen und kucken, dass ich sie unterbringe", so Münzer. „Es gab ja auch gute Gründe, die Unechte Teilortswahl zu schaffen, nämlich zum Schutz der kleinen Gemeinden." Fürstenberg: Einstimmig war auch die Entscheidung des Ortschaftsrats in Fürstenberg. „Wir haben einfach Angst, dass bald gar kein Vertreter der Ortsteile mehr da ist", sagt Ortsvorsteher Werner Bäurer. Weil es kaum noch eine Chance gebe, gewählt zu werden, lasse sich auch niemand mehr aufstellen. „Selbst wenn alle Fürstenberger einen Kandidaten von hier wählen, reicht es ihm halt noch lange nicht, um in den Gemeinderat zu kommen." Keine Chance für diejenigen, die nicht über die Ortsgrenzen hinaus bekannt sind. „Wenn man dann mal im Gemeinderat drin ist und dann auch bekannter ist, dann funktioniert es ja", so Bäurer. Deshalb müsse die Unechte Teilortswahl wieder eingeführt werden. „Wir Ortsteile waren damals ja auch alle gegen die Abschaffung, aber die Unechte Teilortswahl ist trotzdem abgeschafft worden."