Die jüngste Wählervereinigung in Hüfingen konzentriert sich ein halbes Jahr nach der Kommunalwahl auf ihr Hauptthema. Das Bürgerforum Starke Ortsteile Hüfingen (BFSO) ist im Mai mit der Ankündigung, beim Wahlverfahren der Gemeinderatswahl zur unechten Teilortswahl zurückzukehren, angetreten. Jetzt soll das Thema „in absehbarer Zeit“ in den Gemeinderat eingebracht werden, sagte der Vorsitzende Michael Steinemann bei der Mitgliederversammlung.

„Das Eisen ist heiß „, ergänzte Gerhard Hogg. Der ehemalige Ortsvorsteher aus Fürstenberg empfahl, das Thema ziemlich bald am Ratstisch einzubringen. Steinemann erinnerte daran, dass dem Weg über Bürgerbegehren und Bürgerentscheid laut Kommunalrecht ein zweiter Anlauf binnen drei Jahren offen stehe. Das wäre innerhalb der bis 2024 dauernden Sitzungsperiode möglich.

Die Grünen gehen beim Thema mit

Eine Zustimmung im Gemeinderat sei allerdings nicht zu erwarten. „Die notwendigen Stimmen bekommen wir nicht zusammen“, so die Einschätzung des BFSO-Schriftführers Alexander Eßlinger. Zwar stehe auch der Fraktionspartner Die Grünen hinter dem Anliegen, doch SPD und CDU seien als ablehnender Block wahrnehmbar. Zu hoffen sei deshalb allenfalls auf einzelne Pro-Stimmen am Ratstisch.

Die aus seiner Sicht bestehende Notwendigkeit, zur unechten Teilortswahl zurückzukehren, begründete Steinemann in seiner Wahlanalyse. Nach intensivem Wahlkampf sei das Ergebnis für das im Juni 2018 gegründete BFSO lediglich mittelprächtig gewesen, einen zweiten Sitz habe man mit 4815 Stimmen (8,2 Prozen) um 176 Stimmen verpasst. Nachteilig dabei, dass die Liste nur mit neun statt möglicher 18 Kandidaten angetreten war. Auch Fehler im Vorfeld kamen in der von zehn Männern und zwei Frauen besuchten Runde zur Sprache. So habe bei Wahlveranstaltungen eine stärkere Präsenz der Bewerber gefehlt und die Wahlkampfflyer seien angesichts steigender Briefwähler-Zahlen zu spät verteilt worden.

„Das Eisen ist heiß, jetzt haben wir auch die Erfahrungen nach 2007.“Gerhard Hogg, Fürstenberg | Bild: Wursthorn, Jens

Seine Begründung, den Wahlmodus umzukrempeln, zog Steinemann aus den Zahlen. Hätten 2014 sechs gewählte Ortsteilvertreter bei einem 18-er-Gremium noch das Verhältnis der Einwohnerzahl zwischen Kernstadt noch in etwa widergespiegelt, gelte das für das aktuelle Gremium mit den Ortsteilvertretern Adolf Baumann (FDP, Mundelfingen), Egon Bäurer (CDU, Behla) und Michael Steinemann (Mundelfingen, BFSO) nicht mehr. Somit liege eine andere Faktenlage vor als 2007, ergänzte Gerhard Hogg.

Im Gemeinderat sei die BFSO mit den beiden Grünen-Vertretern Hannah Jaag und Peter Albert eine „Zweckehe auf Zeit“ eingegangen, analysierte Steinemann. Man arbeite vertrauensvoll und auf Augenhöhe. Bei den Themen grabe man sich nicht gegenseitig das Wasser ab. Noch wichtiger aber der damit gewonnene Status. Albert, Jaag und Steinemann haben gemeinsam Fraktionsstatus und lassen die Sprecherfunktion roulieren.

„Das Hallenbad reicht, damit die Kinder schwimmen lernen.“Karl Kiebele, Fürstenberg | Bild: Wursthorn, Jens

Zu aktuellen Themen der Ratsarbeit gehöre die Zukunft des Hallenbads Aquari. „Da fahren wir klare Kante“, positionierte Steinemann seine Fraktion. Bei einer Generalsanierung werde wirklich „brutal viel Geld ausgeben“. Die Idee des BFSO: Das Aquari auf Basisfunktion zurückbauen. „Ein Bad reicht, damit die Kinder schwimmen lernen“, äußerte sich Karl Kiebele aus Fürstenberg. Die eingesparten Gelder könnten in eine Minderung des Wassserpreises oder in Kosteneinsparungen für Familien investiert werden. Werde das Aquari für mehr als zehn Millionen Euro grundsaniert, werde das Geld den Ortsteilen fehlen, ergänzte Martin.

Nicht gegen die Kernstadt

Das BFSO verstehe sich nicht als anti-kernstädtisch, aber sehr wohl ortsteilorientiert, führte Steinemann weiter aus. Zu den kommenden Aufgaben gehöre die Mitgliedergewinnung. Zwar konnte das BFSO, das als eingetragener Verein fungiert, seit Gründung auf etwa 30 Mitglieder verdreifachen, doch für den 2024 gewünschten Pool möglicher Mandatsträger reiche das nicht aus.

Die Gemeinderatsarbeit und die halbjährlich geplanten Touren durch alle Ortsteile gehören zu den Möglichkeiten, die eigenen Anliegen vorzustellen. Wobei der 32-jährige Familienvater, der gegenwärtig eine Elternzeit absolviert, durchaus einräumt, dass die politische Arbeit Zeit brauche. In der Doppelfunktion als BFSO-Vorsitzender und Stadtrat. Und genauer in den Zugehörigkeiten im Bauausschuss, in der Feldwegekommission und in der Findungskommission des Schul-Sozialpreises.

„Das ist nicht einfach neben der Arbeit zu bewältigen.“Christoph Martin, Behla | Bild: Wursthorn, Jens

Von einem durchaus anstrengenden Start berichtete auch Behlas Ortsvorsteher Christoph Martin. „Das ist nicht einfach neben der Arbeit zu bewältigen“, sagte der Gastronom. Ärgerlich findet er nach den ersten Monaten, dass Büromaterial, insbesondere die teure Druckertinte, in der Aufwandsentschädigung abgedeckt sein. Generell berge das Amt als Ortsvorsteher auch schöne Momente.

Laut Martin könnte den Ortsvorstehern mehr Entscheidungskompetenz gegeben werden – auch um die Rathausverwaltung zu entlasten, Das sei insbesondere beim Thema Anschaffungen schwierig, wenn ausgeschrieben werden müsse, ergänzte sein OV-Kollege Hans-Peter Münzer aus Hausen vor Wald. Er nahm an der Versammlung teil, ohne Mitglied zu sein.