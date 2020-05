Die Stadtverwaltung Hüfingen hat den für 28. Juni in Hüfingen geplanten Naturparkmarkt abgesagt, teilt das Rathaus mit. Ebenfalls abgesagt werden müssen, in Absprache mit den ausführenden Vereinen, die fünf Fiirobedhocks, die zwischen dem 18. Juni bis zum 16. Juli, jeweils donnerstags, geplant waren. Auch die Radsternfahrt auf dem Fürstenberg am 4. Juli, die seit Jahren von den Städten Donaueschingen, Hüfingen, Geisingen, Bräunlingen und Blumberg organisiert wird, wird in Absprache mit den beteiligten Städten sowie der Trachtengruppe Fürstenberg als Bewirtungsverein nicht stattfinden.

Gesundheit der Menschen am wichtigsten

Die Absage der Veranstaltungen ist erforderlich, da bei der Vielzahl der zu erwartenden Besucher die vorgeschriebenen Hygienestandards und Abstandsvorschriften nicht gewährleistet werden können. Zudem hat die Gesundheit der Menschen Vorrang, so dass in der derzeitigen Corona-Krise die Ansammlung vieler Menschen vermieden werden muss.

Bei einer früheren Radsternfahrt: die Bräunlinger Teilnehmer vor dem Start am Rathaus. | Bild: Stadtverwaltung Bräunlingen

„Es ist keine angenehme Aufgabe, so beliebte Veranstaltungen wie den Naturparkmarkt, die Fiirobedhocks oder auch die Radsternfahrt abzusagen. Es gibt derzeit keine Alternativen zur Absage der Veranstaltungen. Ich erhoffe mir mit der Absage der Fiirobedhocks auch eine positive Auswirkung zugunsten der Hüfinger Gastronomie, die es durch die zurück liegenden Corona-bedingten Schließungen nicht einfach hat“, so Bürgermeister Michael Kollmeier. „Keinesfalls wollen wir in einem für alle Gastronomen schweren Jahr mit den Fiirobedhocks in Konkurrenz zu gerade erst wieder geöffneten Betrieben treten. An sonnigen Donnerstagen sollten wir dieses Jahr die Außengastronomie besuchen und so die Betriebe stärken.“

Mit der Veranstaltung „Wein-Art“ war für den 25. Juli ein neues, kulturelles Veranstaltungs-Highlight geplant. Auch diese, in Kooperation mit dem Weinhaus Baum geplante Veranstaltung, muss abgesagt werden. Ebenso abgesagt wurden die öffentlichen Römerbadführungen am 14. Juni, 19. Juli und 09. August.