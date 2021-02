Er muss mit Blick auf seine Gesundheit aus dem Beruf ausscheiden, den er in den vergangenen Jahren so gern ausgeübt hat: Manuel Grimm, Leiter der Seelsorgeeinheit Auf der Baar, verlässt die Region und legt seine Arbeit als Pfarrer nieder.

Gesundheit seit Jahren beeinträchtigt

Bereits seit einiger Zeit fällt er auf unbestimmte Dauer aus. Jetzt ist klar, „dass ich nach meiner krankheitsbedingten Auszeit nicht mehr in den Dienst als Pfarrer zurückkehren werde“. Darüber informiert Grimm in einem Brief. „Die letzten Jahre spitzte sich meine gesundheitliche Lage immer mehr zu. Seit September bin ich zum wiederholten Male länger krankgeschrieben“, schreibt er darin.

In den vergangenen Wochen habe er durch viele Gespräche mit Freunden sowie einem Aufenthalt in einer Klinik neue Kraft schöpfen können. „Dabei hat sich gezeigt, dass ich mit meiner Gesundheit den beruflichen Anforderungen nicht mehr gerecht werden kann.“ Also habe der Geistliche den Erzbischof Stephan Burger darum gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entbinden.

Sein Weg führt in die Heimat

Wie es für Manuel Grimm jetzt weitergeht? „Ich werde zurück in meinen Heimatort Ersingen ziehen und mich dort in der Gegend beruflich neu orientieren“, berichtet er. Seine künftige Arbeit werde im sozialen Bereich liegen, in der Begleitung von traumatisierten Jugendlichen.

„Ich habe gern in Hüfingen gelebt und bin dankbar für viele kostbare Begegnungen und Freundschaften, die mich getragen haben.“ Manuel Grimm, Pfarrer

Auf die Zeit in den Gemeinden der Seelsorgeeinheit Auf der Baar blickt er laut eigener Aussage dankbar zurück. Es seien schöne und erfüllte Tage gewesen: „Wir haben gemeinsam berührende Gottesdienste gefeiert, Menschen in ihren festlichen und auch traurigen Anlässen begleitet“, resümiert Grimm. „Unsere Gruppen geben vielen Menschen Heimat, wo auch ich mich integriert gefühlt habe. Ich habe gern in Hüfingen gelebt und bin dankbar für viele kostbare Begegnungen und Freundschaften, die mich getragen haben.“

Aufgrund der Corona-Pandemie ist kein gebührender Abschied für Manuel Grimm möglich. „Es würde mich aber auch emotional überfordern“, vermutet er.