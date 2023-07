Zum Spielsonntag am Wochenende des 15. und 16. Juli werden in der Innenstadt von Hüfingen Straßen gesperrt. Und nach dem Wochenende geht es mit einer anderen Sperrung weiter.

Der Grund: Ab Montag, 17. Juli, geht es mit dem Hüfinger Straßensanierungsplan weiter. Und der erfordert, dass bis zum 10. September im Bereich Bergrücken bis Ecke Schaffhauser Straße/Döggingerstraße eine Vollsperrung eingerichtet wird.

Was weiter frei bleibt: Die Straße nach Bräunlingen durchs Stadttor ist frei. Auch können alle Hüfinger Geschäfte in der Innenstadt angefahren werden, erklärt Bürgermeister Michael Kollmeier. Lediglich das Weinhaus Baum – direkt an der betroffenen Kreuzung – könne mit dem Auto nur über die Döggingerstraße angefahren werden.

Uneingeschränkt können Fußgänger und Radfahrer die Breg überqueren. Auch der Friedhof ist mit dem Auto erreichbar, allerdings über die Friedhofstraße und Am Wagrain.

Die Umleitung

Für den Bereich der Vollsperrung wird eine entsprechende Umleitung ausgeschildert. Diese führt über den Knoten Allmendshofen über die B27 von oben in die Schaffhauserstraße.

„Die Umleitungsstrecke ist nur unwesentlich länger als durch das Wohngebiet zu fahren“, sagt Michael Kollmeier. Er hoffe, dass dieser Schleichweg durch das Gebiet wirklich nicht zur zweiten Umleitungsstrecke wird, um die Verkehrsbelastung durch den zusätzlichen Verkehr der Hüfinger im Rahmen zu halten.

Was ist schneller?

Aber was macht das denn tatsächlich zeitlich aus? Die Strecke vom Rathaus bis zum Gasthaus Bausch über die Alemannen- und Hochstraße dauert rund vier Minuten, je nachdem, ob die Ampel an der Feldwegbrücke rot oder grün anzeigt.

Die Umfahrung über die B27 dauert gerade einmal fünf Minuten länger. Nach neun Minuten ist man mit dem Auto ebenfalls wieder am Zielort. „Diese kurze Umfahrungszeit ist eigentlich jedem Autofahrer zumutbar, aber für die Anwohner der Strecke von entscheidender Wichtigkeit“, so der Hüfinger Bürgermeister.

Wie lange dauert welche Strecke? Offizielle Strecke Die offizielle Umleitungsstrecke verläuft folgendermaßen: Hauptstraße Rathaus – Donaueschingerstraße – Knotenpunkt B 27 Allmendshofen – B 327 – Abfahrt Hüfingen – Schaffhauserstraße – Gasthaus Baum. Für die Strecke benötigt man rund neun Minuten (9:10 Minuten bei der ersten Testfahrt und 9:01 Minuten bei der zweiten.) Alternativstrecke über Wohngebiet Diese Strecke führt über folgenden Weg: Hauptstraße Rathaus – Hohenstraße – Alemannenstraße – Schaffhauserstraße- Gasthaus Baum. Für die Strecke benötigt man rund vier Minuten (3:50 Minuten bei der ersten Testfahrt und 4:10 Minuten bei der zweiten.)

Ihm sei natürlich schon bewusst, dass die Einheimischen den kürzeren Weg nehmen würden. Bedauerlicherweise zeigen auch zahlreiche Navigationssysteme diese kurzen Wege an – und nicht die offiziellen Umleitungsstrecken.

Auch in den Ferien

Ziel ist es, die Umbaumaßnahmen an der Einmündung von der Döggingerstraße zum Kreisverkehr möglichst kurz zu halten. Damit das auch so gelingen kann, werden die Straßenbaumaßnahmen auch während der Ferienzeit weitergeführt.

Veränderung bei den Bus-Haltestellen

Allerdings wird es während der Sperrung Veränderungen bei den Bus-Haltestellen geben. So könne die Haltestelle in der Schaffhauserstraße, am Rathaus und am Bahnhof nicht angefahren werden. Die Ersatzhaltestelle ist gegenüber der Volksbank eingerichtet, ebenso eine weitere in der Schaffhauserstraße auf Höhe der Schulstraße an der Querungshilfe.

Wie das Landratsamt mitteilt, müssen alle Busse der Linien 900 und 910 ab Montag, 17. Juli umgeleitet werden. Es gelte ein Ersatzfahrplan. Züge dienen als Alternative.

Die Fahrzeuge der Schnellbus-Linie 900 Donaueschingen – Blumberg können nicht in Hüfingen anhalten und fahren von Allmendshofen direkt nach Riedböhringen.

Die Busse der Linie 910 bedienen in Hüfingen ersatzweise die Haltestelle Mariahof, da diese Busse von Allmendshofen über Hüfingen, Mariahof nach Hausen vor Wald fahren.

Schülerfahrten zur Lucian-Reich-Schule

Einzelne Schülerfahrten fahren die Lucian-Reich-Schule sowie den Bahnhof an. Hier werden die Schulen direkt informiert. Bei den Rufbussen entfallen lediglich die tatsächlich gesperrten Haltestellen Hüfingen Rathaus und Hüfingen Schaffhauser Straße.

Die jeweils stündlich verkehrenden Züge der Breisgau-S-Bahn und des Ringzugs fahren uneingeschränkt. Der Baustellenfahrplan mit den geänderten Haltestellen könne unter www.mein-move.de heruntergeladen werden.