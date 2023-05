Seit fast zehn Jahren beherrscht das Straßenprojekt in Abschnitten die Diskussion im Gemeinderat wie auch die Wahrnehmung der Bürger. Jetzt steht das Finale an. Die Ausführung des dritten Bauabschnitts in der Schaffhauser Straße (L181) rückt in großen Schritten näher.

Der dritte und letzte Bauabschnitt beinhaltet nun den Umbau der Kreuzung Schaffhauser / Dögginger Straße zu einem Kreisverkehr bis zur Neugestaltung der Einmündung Bräunlinger Straße in die L181.

Zudem bringt er eine weitere Erleichterung für Fußgänger und Radfahrer mit sich, da in Zukunft der Rad- und Gehweg parallel zur bestehenden Bregbrücke über eine neue Brücke aus Aluminium führt. Die Widerlager für das Bauwerk sind bereits erstellt. „Sie härten derzeit noch aus“, so der Bauamtsleiter. Die Brücke selbst stehe fertig beim Hersteller und werde in nächster Zeit geliefert.

Die Auftragsvergabe für den finalen Bauabschnitt ist mittlerweile erfolgt. Auch der ungefähre Zeitplan steht. Die Arbeiten sollen zwischen Mitte Juni und Ende Oktober erfolgen. Für die Anwohner bedeutet dies noch einmal, Verständnis für den Baulärm aufzubringen, der sie teilweise um die Zeit der Sommerferien begleiten wird.

Mehrere Wochen eine Ampelregelung auf der L181

Die motorisierten Verkehrsteilnehmer müssen sich indes durch die Arbeiten auch in Geduld üben. Sie können in dieser Zeit nur noch über einen Ampelverkehr oder während etwa acht Wochen gar nicht mehr die L181 durchgängig befahren.

Bezüglich der Ausführung habe der beauftragte Anbieter Tempo zugesichert, hieß es seitens der Verwaltung im Gemeinderat. In den Sommerferien werde er nicht pausieren und an Samstagen unter anderem Arbeiten wie Belagserneuerungen durchführen.

Die Auswirkungen der Arbeiten auf den öffentlichen Nahverkehr befänden sich in einem kontinuierlichen Klärungsprozess mit den Nahverkehrsbehörden, wie Bauamtsleiter Thilo Mayer auf Nachfrage versicherte. Haltestellen fielen weg, andere kämen hinzu.

Mayer betonte dabei, dass es sich bei diesen Überlegungen lediglich auf den achtwöchigen Zeitraum der Vollsperrung handle. Vor und nach der Vollsperrung komme eine Ampelregelung zum Tragen.

Ampeln regeln den Verkehr dann erstmals nach dem prognostizierten Baustart um den 26. Juni. Mit Beginn der Sommerferien folgt eine achtwöchige Vollsperrung der L181 zwischen der Einmündung Bräunlinger Straße bis zur Kreuzung Dögginger Straße. Die Bräunlinger Straße bleibt während dieser Zeit immer befahrbar. Spätestens mit Beginn des neuen Schuljahres soll die Vollsperrung für den (Schul-)Busverkehr wieder passierbar sein.

Umleitungen sind ausgeschildert

Die Umleitungsstrecken für den motorisierten Verkehr sind ausgeschildert und entsprechen in etwa wieder jenen der ersten beiden Bauabschnitte, deren Realisierung in den Jahren 2018 und 2020 erfolgte.

Die Kostenseite Die Gesamtkosten für den dritten Bauabschnitt sind mit rund 1,4 Millionen Euro veranschlagt. Das entspricht der Auftragsvergabe bei der Sitzung des Gemeinderats Hüfingen Ende April. Kosten für den Parkplatzausbau beim Bregkanal und Nebenkosten sind darin nicht enthalten. Im Investitionshaushalt der Stadt Hüfingen sind 637.000 Euro für den dritten Bauabschnitt eingestellt. Der andere Teil der Kosten wird überwiegend von der Straßenbauverwaltung des Landes beglichen.

Die ersten Diskussionen um die Sanierung reichen bis ins Jahr 2014 zurück. Damals diskutierte der Gemeinderat bereits über die zukünftige Gestaltung der Schaffhauser Straße. In den bisherigen Bauabschnitten ging die Sanierung unter anderem mit einer Reduzierung der Fahrbahnbreite bei gleichzeitiger Verbreiterung des Geh- und Radweges einher.