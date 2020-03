von Rainer Bombardi

Seit 24 Jahre bietet der SV Mundelfingen zehn Tage nach Fasnacht in der Aubachhalle mit dem Jazztanzturnier pures Tanzvergnügen. Einer, der seit Beginn an bei den Vorbereitungen des Turniers mitwirkte, ist Reinhold Welte. 18 Jahre lang war er hauptverantwortlich für die Organisation und die Moderation des Turniers.

Seine Idee, den zahlreichen Damentanzgruppen, die an Fasnacht ihre Tänze aufführen, eine weitere Auftrittsmöglichkeit innerhalb eines Turniers zu bieten, schlug voll ein. Die Ursprünge des Turniers gehen indes wohl noch weiter zurück. Trainerin Annette Kindler war es, die vor über drei Jahrzehnten das Angebot des Sportvereins mit ihrem Gymnastik- und Jazztanzangebot erweiterte.

Turnierorganisator und Moderator Daniel Schwarz freut sich auf das Tanzwochenende.

Sechs Jahre ist es nun her, dass Daniel Schwarz die Leitung des Jazztanzturniers übernahm. Mit reichlich Engagement und Souveränität in der Organisation nahm er auch in diesem Jahr die Anmeldungen entgegen. „Das Turnier hat sich gewandelt, aber nichts von seinem Reiz verloren“, konstatiert er angesichts der zwölf Meldungen die am Samstag eine voll besetzte Starterliste garantieren. Damenjazzranzgruppen zwischen Unadingen und Gottmadingen, Furtwangen oder Schonach nehmen teil und garantieren einmal mehr einen farbenfrohen, choreografisch und tänzerisch abwechslungsreichen und musikalisch vielfältigen Abend.

Schwarz erwartet rund 150 Tänzerinnen, darunter wenige Tänzer. In der Kombination ihrer tänzerischen Fähigkeiten in Kombination mit dem Bühnenbild und ihren Outfits wirkt jede Gruppe auf ihre Art als eine der vom Publikum stets viel umjubelten Attraktionen. Zwischen Vorrunde und Finale in dem die von einer Fachjury am besten bewerten Gruppen noch einmal auftreten, haben die Organisatoren für ihr Publikum zudem einen Überraschungs-Showteil organisiert. DJ-Musik rundet den Jazztanzabend ab.

Mit farbenprächtigen Abschlussbildern und coolen Tänzen begeistert das Damenjazztanzturnier, das in 24. Auflage am Samstagabend in Mundelfingen stattfindet.

Die Bewirtung liegt in Händen der Gastgeber, die voll und ganz hinter einem ihrer Aushängeschilder im Verlaufe des Vereinsjahrs stehen. Nach einem kurzen Tief kündigt sich für die nächsten Jahre wieder die Mitwirkung einer einheimischen Jazzranzgruppe an. Die Voraussetzungen dafür legten die SV-Verantwortlichen mit der Erweiterung ihres Clubheims. Dort richteten sie im Obergeschoss einen Multifunktionsraum ein, der als Gymnastik-, Besprechungs- und Tanzraum zahlreiche Wünsche erfüllt.

Carina Merz und Lara Büttner trainieren Kinder

Da sich mit Carina Merz und Lara Büttner zwei motivierte Trainerinnen fanden, bietet der SV Mundelfingen seit wenigen Monaten in drei Altersstufen Kinder- und Jugendtanztraining an. Unter der Leitung von Carina Merz treffen sich im Proberaum des Clubheims am Freitag ab 17.30 Uhr die Piccolinis zwischen sechs und acht und am Montag ab 17.30 Uhr die Jugendlichen ab 13 Jahren. Lara Büttner trainiert jeden Donnerstag ab 16.30 Uhr die Sweeties im alter von vier Jahren und älter. Zu sehen sind die Aufführungen der Tanzgruppen des SV Mundelfingen während des Kinder- und Jugendturniers.

